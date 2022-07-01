«Бог любит Россию»: осенью наступит решающий перелом

Ситуация на Украине стремительно деградирует, осенью наступит время, когда все определится – будет либо заключен мир, либо произойдут военные победы.

Об этом в эфире «Соловьев Live» заявил первый председатель парламента Новороссии Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Царева, время сейчас работает на Россию, которая улучшает свое экономическое положение, в отличие от Украины.

«Как бы мы не гордились нашей армией, оказалось, что наши основные победы в экономике. Оказалось, что у нас экспорт даже увеличился. Импорт упал, да и слава Богу, у нас сумасшедший профицит. У нас очень неплохие данные показывает промышленность, падения большого нет, экономика адаптируется, и для Запада это, конечно, удар.

Вот ситуация на Украине катастрофическая – приближается зима. Они уже заявили, что топить-то нечем. Газ в любом случае российский. С учетом того, что назревает противостояние, снижаются поставки в Европу, то реэкспортом в Украину будут заниматься уже по остаточному принципу. Если его не будет хватать Европе, то Украина его не получит совсем…

Ситуация будет очень сложной. Ситуация очень сложная с экономикой, падение ВВП около 50%. Реально остановилось уже практически все, остался какой-то малый бизнес, который не продуцирует ВВП и не продуцирует налоги. А платить надо, 5 миллиардов долларов заявили украинские власти, которые нужны на поддержание жизни в Украине, но такого желания платить деньги от Запада во время кризиса нет.

Поэтому ситуация к зиме, осени все сильнее складывается в пользу Российской Федерации, даже несмотря на то, что наступление идет достаточно медленно, время сейчас работает на нас», – считает политик.