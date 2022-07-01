«Бог любит Россию»: осенью наступит решающий перелом
Ситуация на Украине стремительно деградирует, осенью наступит время, когда все определится – будет либо заключен мир, либо произойдут военные победы.
Об этом в эфире «Соловьев Live» заявил первый председатель парламента Новороссии Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По мнению Царева, время сейчас работает на Россию, которая улучшает свое экономическое положение, в отличие от Украины.
«Как бы мы не гордились нашей армией, оказалось, что наши основные победы в экономике. Оказалось, что у нас экспорт даже увеличился. Импорт упал, да и слава Богу, у нас сумасшедший профицит. У нас очень неплохие данные показывает промышленность, падения большого нет, экономика адаптируется, и для Запада это, конечно, удар.
Вот ситуация на Украине катастрофическая – приближается зима. Они уже заявили, что топить-то нечем. Газ в любом случае российский. С учетом того, что назревает противостояние, снижаются поставки в Европу, то реэкспортом в Украину будут заниматься уже по остаточному принципу. Если его не будет хватать Европе, то Украина его не получит совсем…
Ситуация будет очень сложной. Ситуация очень сложная с экономикой, падение ВВП около 50%. Реально остановилось уже практически все, остался какой-то малый бизнес, который не продуцирует ВВП и не продуцирует налоги. А платить надо, 5 миллиардов долларов заявили украинские власти, которые нужны на поддержание жизни в Украине, но такого желания платить деньги от Запада во время кризиса нет.
Поэтому ситуация к зиме, осени все сильнее складывается в пользу Российской Федерации, даже несмотря на то, что наступление идет достаточно медленно, время сейчас работает на нас», – считает политик.
Он убежден, что спецоперация на Украине идет в нужном русле.
«К осени мы придем к той точке бифуркации. И дальше будет понятно, в каком направлении будут развиваться события. Если Польша осмелится ввести войска на Украину – это одна ситуация. Или Запад – ведь и Соединенные Штаты, и Европа склоняются к тому, что в условиях кризиса надо заставить Украину договариваться, идти на условия, которые диктует Российская Федерация.
Какая из этих двух тенденций возьмет верх, мы поймем к осени. Если они введут войска, в этом есть большие риски для Польши. У поляков сейчас внутренняя ситуация достаточно сложная. Да, они могут ввести войска, но когда погибнут первые 10 поляков, в результате боестолкновений, обстрелов, еще чего-то, то там правящая партия висит на волоске, и там начнутся внутренние проблемы.
Здесь так уж получилось, наверное, действительно, Бог любит Россию. Когда говорят, что все идет по плану, то, возможно эти планы не на земле сверстаны, а где-то на небе, и по тем планам все идет четко, как положено, складывается в нашу пользу», – резюмировал Царев.
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