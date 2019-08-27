Богатырева получила гарантии личной безопасности – Добкин

27.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Задержанная киевскими полицейскими экс-министр здравоохранения времен Виктора Януковича Раиса Богатырева сама прилетела на Украину, чтобы дать показания.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил бывший однопартиец Богатыревой, депутат Верховной Рады Михаил Добкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, Богатырева знала, что ее задержат, но уверенна, что ее жизни ничего не угрожает.

«Я думаю, что Раиса Васильевна знала, что она будет задержана и приехала не потому, что хотела спрятаться или тайком приехать – она понимала, что должна пройти эту процедуру.

Сейчас подождем, как ситуация будет развиваться… Все, что ей там инкриминируют – пусть они еще базу подведут.

Я думаю, что она не могла приехать в Украину потому что ее жизни угрожала опасность.

Раз она решила сюда приехать, она не могла не понимать, что будет задержана.

Значит, она приехала давать показания правоохранителям по тому делу, в котором ее обвиняют.

Значит, она понимает, что ее жизни уже ничего не угрожает», – заявил Добкин.