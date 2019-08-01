Богдан получил в бубен от американских наставников Кличко

01.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Сегодня глава Офиса президента Андрей Богдан написал заявление об отставке, однако это может быть всего лишь постановкой перед визитом Владимира Зеленского к заокеанским «партнёрам», которые требуют отставки представителя олигарха Игоря Коломойского.

Об этом сообщили на Telegram-канале «Незыгарь», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По словам источника в Киеве, Богдан написал заявление на фоне подготовки визита Зеленского в США и требования американской стороны удалить из украинской администрации людей Коломойского.

«Пока никакой отставки нет. Не исключено, что Богдан останется на своем месте. Либо переместится на место генпрокурора Украины», – написали в мессенджере.

В свою очередь, на Telegram-канале «Шаурма Зеленского» рассказали, почему США так обижены на Игоря Коломойского и не собираются терпеть его приспешников в администрации президента Украины.

«Стало известно, почему американцы так настойчиво требуют от Зеленского отодвинуть Коломойского, уволить близкого к нему Богдана и вообще зачистить всех «Приватовцев». Хотя вроде еще года три-четыре назад Коломойский за счет хороших связей в еврейском лобби Вашингтона был вхож там в любые кабинеты.

Оказывается, еще в 2000-х годах Игорь Валерьевич чисто по привычке, без всякого злого умысла кинул одну из крупных американских инвест-компаний.

Хорошенько кинул, на несколько десятков миллионов долларов, а компания тогда принадлежала какому-то американскому «лоху», как считал Коломойский, по фамилии Трамп.

Когда президенту США весной доложили, кто стоит за новым Президентом Украины, он сразу вспомнил о том кидке, после чего сразу пошли указания «разобраться». Так что указания по украинскому олигарху идут от первого лица Америки», – пояснили в соцсети.

Однако, по мнению редактора одесского сайта «Таймер» Юрия Ткачёва, если Андрей Богдан действительно уходит в отставку, то это может означать только одно: Владимир Зеленский «кинул» своих бывших хозяев и решил прогнуться перед Вашингтоном.

«Самого Богдана называют «юристом Коломойского» и чуть ли не смотрящим от днепропетровского олигарха за молодым президентом. Если так, и если он действительно пошёл на кислород, то… Бунт на корабле? Прогиб перед США, которые давно требуют удаления людей Коломойского из окружения Зеленского?», – предположил журналист.