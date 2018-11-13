Богословская: Порошенко и Тимошенко – на крючке, одна я Д’Артаньян

13.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Ни Петр Порошенко, ни Юлия Тимошенко не могут защищать интересы Украины на посту президента, так как они зависимы и от США, и от России, манипулирующих ими с помощью компромата.

Такое мнение в эфире телеканала «Наш» высказала экс-депутат Верховной Рады Инна Богословская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как относятся в мире к Порошенко, если о нем все всё знают? Соединенные Штаты знают о каждом центе, который он украл у Украины, о каждом счете за границей, каждом офшоре, каждом перечислении украденных у нас денег. Весь мир и Россия точно знают, какие бизнесы ведет Порошенко и его компаньоны на территории страны-агрессора.

Могут к нему относиться, как к сильной фигуре? Нет. Он висит на крючках, так же, как и Тимошенко. Она по соглашению была переведена из обвиняемой в свидетеля на территории США по делу Лазаренко, и точно так же по делу дачи взяток руководству Министерства обороны России, ее перевели по таким же правилам.

Люди сидят на шпагате. Где тут интересы Украины? Их нет», – резюмировала Богословская.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» привел заявление депутата Верховной рады Украины прошлого созыва Игоря Маркова о том, что на каждом кандидате в президенты Украины есть кровь погибших в Донбассе, а потому предстоящие выборы мало что изменят.