«Бой идёт страшный» – отряды ополчения спешат в Николаевку на подмогу НМ ЛНР

23.02.2022  22:28 (Мск), Луганск
Иван Добровольский.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

В районе Николаевки, где завязался крупный бой бойцов ЛНР с украинскими нацбатами, ситуация получила драматическое развитие. Ожесточение достигло предела. Нацистам пока удаётся закрепиться.

Об этом сообщили представители Общественного движения «Донецкая республика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В районе Николаевки, где завязался крупный бой бойцов ЛНР с украинскими нацбатами, ситуация получила...

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На помощь защитникам ЛНР уже выдвинулись отряды ополчения.

«Прорыв под Николаевкой! Ополчение подтягивает резервы. Бой идёт страшный. В стороне Николаевки работают ДРГ и общевойсковые штурмовые группы ВСУ под прикрытием артиллерии разных калибров и танков», – докладывают общественники.

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