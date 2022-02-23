«Бой идёт страшный» – отряды ополчения спешат в Николаевку на подмогу НМ ЛНР
В районе Николаевки, где завязался крупный бой бойцов ЛНР с украинскими нацбатами, ситуация получила драматическое развитие. Ожесточение достигло предела. Нацистам пока удаётся закрепиться.
Об этом сообщили представители Общественного движения «Донецкая республика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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На помощь защитникам ЛНР уже выдвинулись отряды ополчения.
«Прорыв под Николаевкой! Ополчение подтягивает резервы. Бой идёт страшный. В стороне Николаевки работают ДРГ и общевойсковые штурмовые группы ВСУ под прикрытием артиллерии разных калибров и танков», – докладывают общественники.
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