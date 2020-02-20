20.02.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Донбасс, Запад, Общество, Политика, Россия, Украина
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Бой в ЛНР показал полную неготовность Зеленского к критическим ситуациям


Украинское руководство и командование слишком поздно и неадекватно отреагировали на обострение на фронте в ЛНР.

Об этом в эфире «UA:Первый» заявил экс-боевик «АТО», украинский офицер запаса Мирослав Гай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сам Офис президента очень поздно вышел, я видел по тому, что говорил президент Зеленский, что он растерянный, поникший. Я не понимаю, к чему примешали коронавирус к этим обстрелам в одном меседже, длившемся меньше пяти минут. Мне кажется, что они сейчас не готовы к таким критическим ситуациям. Это показала и ситуация со сбитым в Иране «Боингом», его прилёт только через 19 часов, и очень позднее заседание СНБО…

Я думаю, что и президент, и министр обороны в своих выступлениях, те дефиниции, которые они используют, они пользуются политической целесообразностью. Они заявили на всю страну и весь мир, что идут на примирение, не хотят от этого отходить, и монолог этот бесконечно продолжается», – негодует Гай.

«Там вообще не звучало слово «Россия» со стороны и президента, и министра обороны, и со стороны руководителя фракции наибольшей – они сказали, что вообще не знают, кто это сделал обстрел.

Я считаю, это лишь ухудшает коммуникацию и вредит. Дипломаты всего мира, наши союзники, даже на Мюнхенской конференции, очень чётко заявили, кто враг», – добавил украинский каратель.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее экс-дипломат Бессмертный заявил, что называть противников из ЛДНР «пророссийскими силами» – большая ошибка со стороны украинского руководства.

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