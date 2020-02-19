«Ястребы» в бешенстве: Нас унизили, Генштаб Украины забыл слово «агрессор»

19.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинский президент и военное командование делают большую ошибку, называя своих противников в ЛДНР «пророссийскими силами».

Об этом в эфире «UA:Первый» заявил бывший украинский посол в Минске Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как вы оцениваете реакцию, в частности, украинской власти на утренние события у линии разграничения (бой в районе н.п. Золотое, ЛНР – ред.)?» – спросила ведущая.

«Это просто неадекватная реакция. Такая вялая оценка, причём даётся непонятно кому. Обратите внимание на высказывание начальника Генштаба, он говорит про какие-то пророссийские силы. То есть, сегодня президент и начальник Генштаба нам рассказывали, что кто-то из Донецка и Луганска принял решение 18 февраля закинуть на территорию Украины ДРГ, да ещё и провести такую боевую операцию, которая продолжалась пять часов (спикер подаёт информацию ровно наоборот: столкновения начались с подрыва украинской ДРГ на территории ЛНР – ред.)

Очевидно же, что команды давались из Кремля. Очевидно, что сегодня, именно 18-го, особенно в Золотом, особенно после беседы президента Зеленского и президента Путина… Неслучайно это было сделано 18-го, не хочу напоминать всё, что связано с этой датой, и не случайно в Золотом – в месте разведения», – заявил Бессмертный.

«Как должна была реагировать власть?» – спросила ведущая.

«В первую очередь, думая про людей, про граждан, немедленно закрывать все переходы по линии фронта, останавливать поставки на оккупированные территории электроэнергии, газа, воды и так далее.

То есть, противник должен понимать, что это наступает немедленно. После этого очевидно, что надо немедленно давать отпор. Причём, на сегодняшний день есть, чем давать отпор и есть возможность бить туда, откуда бьёт противник», – рассуждает экс-дипломат.

«Операция, которую сегодня на фронте провёл Кремль, это ещё одно доказательство того, что они требуют от Киева говорить не с общественностью, а с самозваным руководством Луганска и Донецка.

Видите, как они оборачиваются, что это их решения были, что Кремль к этому не имеет никакого отношения. Кстати, тут Киев слепо, тупо, но подыгрывает этой позиции», – возмущенно добавил Бессмертный.