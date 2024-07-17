Бойцы на СВО сочинили песню в поддержку Трампа

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«ПолитНавигатору» попала запись песни, которую на досуге сочинили бойцы в зоне СВО, впечатлённые произошедшим на этих выходных покушением на кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Русские солдаты высоко оценили ловкость «Дони», который, по тексту, лихо увернулся от пули в лучших традициях фильма «Матрица».

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«Не бойся, Дональд, мы с тобой, мы не одни, нас миллионы,

И мы жестоко будем мстить – несут посылку почтальоны».

Отметим, что в интернете уже несколько дней публикуются фотографии с передовой с расписанными боеприпасами «За Трампа» и т.д.:

«Зачем тревожите сердца, зачем нам душу теребите?

Медведя пробудили зря – ответку с севера ловите».

Бойцы откровенно веселятся, но обещают достойный ответ:

«Мы ухо Трампа не простим ни ВСУ и ни масонам,

Мы ваши гнёзда поглотим, ведь всё по силам миллионам».