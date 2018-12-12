Бойко и Левочкину припомнили частые визиты в посольство США

12.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Исключенные из фракции “Оппоблока” нардепы Сергей Левочкин и Юрий Бойко регулярно посещают посольство США и охотно контактируют с западными кураторами.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» рассказал украинский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чаще всего рауты в доме на Сикорского (посольство США – прим. ред.) посещали бывшие представители газовой части «Оппозиционного блока», теперь это оппозиционная платформа «За жизнь», Левочкин и Бойко. Они и с Волкером фотографировались, и на рауты ходили.

У Левочкина достаточно хорошая коммуникация с американцами. Я думаю, что они не забыли, как он талантливо хотел, чтобы пошантажировать Януковича, организовать «Майданс» – это был такой конкурс на главной площади страны. Поскольку у регионалов был перманентный страх повторения Майдана (2004 года – прим. ред.), с помощью представителей шоу-бизнеса организовали такой конкурс на главной площади страны. Он хотел повторить «Майданс» с еврооптимистами, а получился Майдан (2013 года – прим. ред.). Это такой талантливый политический продюсер, у которого проект всегда фатально перерастает творческий замысел режиссера», – отметил эксперт.

Напомним, ранее лидер «Оппоблока» Вадим Новинский недвусмысленно намекнул, кто являются хозяевами украинской «оппозиции».