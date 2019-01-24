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24.01.2019
 
Россия, Спецслужбы, Украина
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«Бойко не зря депортировали из РФ» – украинский разведчик

Русские пытаются посеять хаос и поддерживать атмосферу напряженности в украинском обществе.

Об этом в интервью “Левому берегу” заявил руководитель Службы внешней разведки Украины Егор Божок.

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По его словам, «в России есть решение в 2019 году окончательно «закрыть украинский вопрос».

«Задача – вернуть Украину полностью в российскую орбиту влияния. Но так, чтобы больше никаких «цветных революций». Для этого дополнительно к бюджету СВР, ФСБ и ГРУ выделено 350 млн долларов конкретно под наши выборы 2019 года», – утверждает Божок.

Он убеждает, что Россия ведет работу по дестабилизации Украины.

“Русским требуется создать хаос в Украине и поддерживать атмосферу напряженности в обществе – люди так долго не выдерживают, когда существует перманентное напряжение. Пример – давеча из РФ депортировали пророссийскую пропагандистку Елену Бойко. Чистая провокация. Ее что, думаете, зря вернули сюда? Такие, как она, помогают создать и поддерживать напряженность – все эти рубаны, савченко…”, – заявил глава украинкой внешней разведки.

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