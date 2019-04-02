Бойко оказался вторым Кучмой, а не пророссийским политиком

02.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Ошибочно записанные в пророссийские экс-кандидат Юрий Бойко, скорее, представляет собой лагерь хитрых проукраинских политиков, к которым относился второй президент Украины Леонид Кучма.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил кинорежиссёр, гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы очень много говорим о том, что украинский народ отдельно, а кандидаты отдельно. Слушайте, ну, так вообще тоже не бывает. Кандидаты есть выражение мятущейся души народа Украины. И я, к сожалению, здесь никого не увидел пророссийского.

Даже господин Бойко, который вызывает у меня искреннее уважение, никакой не пророссийский кандидат, это, на самом деле, для России – вариант второго Кучмы. Когда будут идти на Запад, будут всё делать туда, но при этом так сделают, что Россия будет ещё спонсировать всё это, снизив цены на нефть, будет риторика, что мы там это, мы там то, а при этом всё будет то же самое, это гораздо более хитроумный. К сожалению, нет пророссийских сил сегодня в Украине», – заявил Шахназаров.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, Бойко выдвинулся в президенты под фашистским лозунгом