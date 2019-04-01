Бойко подрос, Порошенко опустился, а Тимошенко застыла на месте

01.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

В настоящее время подсчитано почти 62% голосов избирателей, принявших участие в выборах президента Украины.

Лидером гонки продолжает оставаться комик Владимир Зеленский, указывается на сайте ЦИК Украины, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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На данный момент Зеленский набирает 30,38%, Порошенко – 16,38%, Тимошенко – 13,08%, Бойко – 11,58% голосов избирателей.

Если сравнивать результаты в динамике, то можно увидеть, что есть тенденция к снижению результата Порошенко и увеличению количества голосов, отданных за Бойко. При этом голоса, отданные за Тимошенко, остались без изменения, а Зеленский увеличивает свой отрыв.

Так, на момент подсчета 50 процентов голосов они распределялись таким образом: Зеленский – 30,2%, Порошенко – 16,64%, Тимошенко – 13,08%, Бойко – 11,53%.