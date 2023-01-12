Бойня в Артёмовске закончится для ВСУ страшнее, чем в Мариуполе – эксперт

Владимир Гладков.  
12.01.2023 20:29
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Жестокая бойня в Артёмовске нужна Киеву только для создания «победной» картинки перед Западом, который может дать украинским политикам больше денег и оружия.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил историк и публицист Андрей Ваджра, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Жестокая бойня в Артёмовске нужна Киеву только для создания «победной» картинки перед Западом, который...

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«Крутится гигантская мясорубка, в которую сейчас активно закидывают тысячи украинских жизней в Бахмуте. Пану Зеленскому нужен правильный переможный образ, чтобы западные спонсоры давали деньги и оружие. Очень много денег, и очень много оружия.

Битва за этот город для Киева – чистый пиар. Попытка пустить пыль в глаза Вашингтону», – сказал Ваджра.

Он уверен, что в Артёмовске закончится всё так же, как в Мариуполе, только с большими потерями для ВСУ.

«А по сути Бахмут – это второй Мариуполь. И всё там закончится точно так же. Только умертвит в этом городе Зеленский гораздо больше людей, чем в Мариуполе. Сколько там сейчас уже украинских трупов? Десять тысяч? Пятнадцать? А может, уже двадцать?» – отметил историк.

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