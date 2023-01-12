В Артёмовске перемалываются резервы ВСУ для весеннего наступления – военный эксперт

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Украинское командование вынуждено бросать на Артёмовское (Бахмутское) направление подготовленные в Британии и Германии резервы, которые планировали использовать для контрнаступления весной.

Об этом на канале партии «СР – За Правду» заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дело в том, что все разглагольствования до Нового года о контрнаступлении, они имели место. Украина резервировала силы, особенно те, которые готовились в Великобритании, в Германии, они создавали какие-то запасные части. То есть на весну они действительно готовили контрнаступление, это подготовленные резервы. И вот сейчас в этой ситуации нужно срочно стабилизировать фронт, они бросают эти части в направлении прорыва, чтобы остановить наступление наших войск. Второе, большое количество территориальных батальонов, которые они туда бросили, я слушал этих пленных, ребята реально необстрелянные, люди вообще не понимают, зачем их туда бросили», – рассказал эксперт.

Он добавил, что фактически брошенная в данном направлении пехота заранее обречена на уничтожение.

«И ещё одно: зима как-то наступила для Украины очень нехорошо, потому что, то оружие, которое им поставили западные партнёры, техника, вооружение, они были в «тропическом» варианте. Оно всё замёрзло, оно не стреляет, оно не ездит, оно не заводится. Техника, заправленная летним дизельным топливом, оно превратилось в кисель. Пехота, которая туда брошена Зеленским, обречена на уничтожение. Сдаваться они не хотят. Может быть, и хотели бы, но заградотряды националистов не дают им возможности это сделать. Там действительно идёт мясорубка, и Залужный – мясник, «бахмутский мясник», он оправдывает своё название», – заключил Матвийчук.