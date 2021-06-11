Новости Украины

В словах президента РФ Владимира Путина, заявившего о «красных линиях» и недопустимости вступления Украины в НАТО, есть скрытый сигнал.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Московском комсомольце» пишет обозреватель-международник Михаил Ростовский.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«В политологическом сообществе принято считать, что конфликт на Украине перешел в замороженную стадию. Зеленский не хочет и не может выполнить Минские соглашения. А Россия не позволит разорвать Минские соглашения и заменить их чем-то еще, как этого хочет Киев», – отмечает автор.

По его словам, если придерживаться этой логики, то «мы обречены на бесконечное повторение пройденного».

«С моей точки зрения, Путин только что намекнул на то, что круг безнадежности может быть разорван в результате неожиданных и решительных действий Москвы. Конечно, намек именно потому и называется намеком, что его можно интерпретировать очень по-разному. Возможно, я нашел в словах Путина то, чего там на самом деле нет. Но весь многолетний опыт наблюдения за ВВП подталкивает меня к прямо противоположному выводу: бойтесь Путина, говорящего мягко».