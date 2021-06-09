Намёк как приговор: Путин провёл красную черту, исключив членство Украины в НАТО

09.06.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Президент РФ Владимир Путин не склонен считать, что президент Украины Владимир Зеленский присочинил ту часть своего разговора с президентом США Джо Байденом, в которой речь шла о вступлении в НАТО (в Вашингтоне отрицают, что об этом шла речь).

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия-24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вижу комментарии наших обозревателей, СМИ, политиков. Все немножко подсмеиваются над Зеленским и говорят, что все это болтовня, ничего здесь не будет. У меня другое мнение. Я уже говорил, как произошли эти два этапа расширения на восток. Нас никто не спрашивал. И я думаю (это одна из версий, мы не знаем, как на самом деле строился разговор): наши партнеры говорят, что ничего не обещали Зеленскому, но откуда мы это знаем. А может быть, они ему сказали: ты рановато вылез, рано еще об этом говорить. И не к месту ты вылез, потому что сейчас намечается встреча на высшем уровне двух президентов. Что ты нам мешаешь, портишь обстановку перед саммитом. Помолчать не мог что ли несколько дней? А на самом деле, можно себе представить, что план вступления Украины в НАТО обсуждается. По крайней мере – никто не говорит “нет”. Я в своих разговорах с прежними американскими руководителями не раз слышал, что НАТО открытая организация. А второй тезис: “Каждый народ имеет право на выбор того, как он видит свою безопасность”. Мне это было сказано неоднократно. Какой вывод из этого можно сделать? Есть формальные ограничения, но никаких гарантий невступления Украины в НАТО нет. И о чем они там договорились, мы не знаем. А вот этот окрик из-за океана в сторону президента Украины, он, на мой взгляд, ничего не значит. Мы должны иметь это в виду и соответствующим образом выстраивать свои отношения в сфере безопасности: и с ближними соседями, и с теми, кто извне руководит внешней политикой Украины», – сказал Путин.

Он считает такой сценарий исключительно опасным для России.

«Расширение инфраструктуры НАТО на восток и приближение к нашим границам имеет практическое значение для России. Польша, Румыния стали членами НАТО. Американцы легко договорились с ними о размещении там систем противоракетной обороны. Но пусковые установки этих систем могут быть использованы для ударных комплексов, которые достигают центра России, включая Москву. Причем, за очень короткое время – 15 минут подлетное время до Москвы. Представим себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время от Харькова и Днепропетровска до центра России сокращается до 7-10 минут. Это для нас «красная линия» или нет? Возьмем то, что неприемлемо для США – размещение наших ракет на Кубе. Подлетное время да Вашингтона – 15 мин. А для того, чтобы оно сократилось до 7-10 минут, нужно разместить наши ракеты на южной границе Канады или на северной границе Мексики. Это для США «красная линия»? Кто-то вообще должен подумать о том, как мы будем реагировать на то, что предлагается и обсуждается», – предупредил Путин.

По его мнению, никаким обещания США в этом вопросе верить нельзя, учитывая прошлый опыт.

«Было так называемых две волны расширения НАТО на восток. Заметьте, это было тогда, когда не было Крыма, не было никаких событий после госпереворота на Украине. Отношения между Россией и коллективным Западом, США были ровными, вполне приемлемыми, если не сказать – партнерскими, в хорошем смысле этого слова. И тем не менее, все наши так называемые озабоченности были просто проигнорированы. А все предварительные договоренности, правда, они носили устный характер с Михаилом Сергеевичем Горбачевым (он, слава Богу, жив-здоров, и у него можно это спросить) были преданы забвению. Не хочется употреблять грубые слова, но просто наплевали на наши интересы. Это говорит о том, что их геополитические интересы они ставят выше интересов других людей и народов вне зависимости от характера отношений с этими странами», – заключил президент РФ.