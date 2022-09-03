Боксер Усик собрался через месяц-два «восстанавливать Крым»

03.09.2022  13:20 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Крым, Россия, Спорт, Украина
Новости Украины

Бывший крымчанин, боксер Александр Усик, лишенных всех званий на полуострове, заявил, что вернется «отстраивать Крым» в случае его захвата ВСУ.

В эфире телеканала BBC Усик, который является членом киевского фольксштурма, заявил, что считает полуостров «оккупированным».

Бывший крымчанин, боксер Александр Усик, лишенных всех званий на полуострове, заявил, что вернется «отстраивать...

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«Сейчас он оккупированный. Когда он перестанет быть оккупированным, когда наши бойцы и наша страна вернут его в статус, как он был – полуострова неоккупированного – все, поедем восстанавливать Крым, купаться в море, ловить барабульку, тараньку и еще что-то», – сказал спортсмен.

«Понятно, что я туда не въездной сейчас. Я не знаю, они лишили меня каких-то званий. Ну, послушайте, нет у меня звания «почетный гражданин города Симферополь», как вы думаете, я когда утром просыпаюсь, мне печально или нет?», – заявил Усик.

Он предположил, что скоро сможет вернуться на полуостров:

«Десять [лет] много, хотелось бы побыстрее. Месяц-два. Побыстрее-побыстрее».

Напомним, ранее Усик в течение многих лет уходил от прямого ответа на вопрос о принадлежности Крыма, за что был неоднократно порицаем украинскими националистами.

С началом российской спецоперации боксер присоединился к боевикам киевской теробороны, а недавно его жена похвасталась, что Усик перешел на украинский язык и разговаривает с детьми на «мове». Интервью ВВС он также давал на украинском языке.

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