Боксер Усик собрался через месяц-два «восстанавливать Крым»
Бывший крымчанин, боксер Александр Усик, лишенных всех званий на полуострове, заявил, что вернется «отстраивать Крым» в случае его захвата ВСУ.
В эфире телеканала BBC Усик, который является членом киевского фольксштурма, заявил, что считает полуостров «оккупированным».
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«Сейчас он оккупированный. Когда он перестанет быть оккупированным, когда наши бойцы и наша страна вернут его в статус, как он был – полуострова неоккупированного – все, поедем восстанавливать Крым, купаться в море, ловить барабульку, тараньку и еще что-то», – сказал спортсмен.
«Понятно, что я туда не въездной сейчас. Я не знаю, они лишили меня каких-то званий. Ну, послушайте, нет у меня звания «почетный гражданин города Симферополь», как вы думаете, я когда утром просыпаюсь, мне печально или нет?», – заявил Усик.
Он предположил, что скоро сможет вернуться на полуостров:
«Десять [лет] много, хотелось бы побыстрее. Месяц-два. Побыстрее-побыстрее».
Напомним, ранее Усик в течение многих лет уходил от прямого ответа на вопрос о принадлежности Крыма, за что был неоднократно порицаем украинскими националистами.
С началом российской спецоперации боксер присоединился к боевикам киевской теробороны, а недавно его жена похвасталась, что Усик перешел на украинский язык и разговаривает с детьми на «мове». Интервью ВВС он также давал на украинском языке.
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