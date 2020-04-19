Боксер Усик в ужасе: «Украина возвращается в СССР»

19.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинский президент Владимир Зеленский, закрывая церкви из-за пандемии коронавируса, якобы продолжают политику коммунистов.

Об этом в интервью киевскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил украинский боксер, чемпион мира Александр Усик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как православный христианин, когда я услышал «Мы закроем все церкви» и всё остальное, первое, что мне пришло на ум – это возвращение в какой-то Советский Союз, что краснопузые закрывают церкви и всё остальное. Как сейчас, в XXI веке, можно позволить это сделать?», – сказал Усик.

Напомним, накануне власти Украины закрыли на карантин Киево-Печерскую Лавру из-за вспышки коронавирусной инфекции.