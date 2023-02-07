Более 40% республиканцев в США готовы уступить России часть украинской территории

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Хотя незначительное большинство (53%) избирателей Республиканской партии США готовы поддерживать Киев в возвращении территорий, даже если это приведёт к продолжению войны, однако 41% из них выступают за скорейшее окончание вооружённого конфликта, даже если это позволит Москве сохранить присоединённые регионы Украины.

Об этом свидетельствуют результаты нового опроса социологической компании Gallup, приведённые 6 февраля изданием The Washington Post (WP), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В основном дело в том, что республиканцы меньше верят в украинские военные успехи, а скептическое отношение к тому, что вторжение России представляет угрозу для США, растет. И, наверное, наиболее показательно то, что появилась готовность отдать России часть украинской территории, которую она жаждет», – говорится в статье WP.

Издание отмечает, что результаты нового опроса появились накануне обращения президента Джо Байдена «О положении страны», с которым он должен выступить вечером 7 февраля, и одним из главных вопросов которого, очевидно, будет Украина.

Поддержка Украины в целом остается двухпартийной, отмечает WP. Но республиканцы более скептически относятся к вероятности украинской победы. Опрос телеканала Fox News, результаты которого были опубликованы на прошлой неделе, свидетельствует, что демократы больше верят в то, что Украина победит в войне: 61% против 26%.

А вот республиканцы поделились почти поровну в этом вопросе: 43% из них верят, что Россия одержит победу, а 42% – что Украина. Это уже второй опрос после выборов 2022 года, говорящий, что республиканцы больше, чем демократы, склонны верить в российскую победу.

«Наверное, больше всего поражает то, что республиканцы готовы уступить украинскую территорию ради окончания войны. Новый опрос Gallup дал людям выбор: поддерживать Украину в возвращении ее территорий или закончить войну быстрее, хотя это позволит Москве сохранить завоеванные регионы. Большинство с небольшим преимуществом (53%) республиканских респондентов избрало первый вариант. Но 41% сказали, что готовы уступить России украинскую территорию ради окончания войны. Только 16% демократов согласны на такой вариант» – пишет WP.

В опубликованной изданием диаграмме указано, что 81% избирателей-демократов готовы поддерживать Киев в возвращении территорий, даже если это приведёт к продолжению войны.

WP отмечает, что если принять во внимание ещё и финансовый вопрос, то республиканцы становятся еще более открытыми для того, чтобы Россия сохранила контроль над украинскими землями.

В ноябре 2022 года опрос Chicago Council on Global Affairs предложил похожую дилемму: поддерживать Украину «столько, сколько будет нужно», даже если это приведет к удорожанию цен на топливо и продукты, или же начать переговоры об урегулировании, «даже если это приведет к потере Украиной части территории».

Летом 2022 года республиканцы поделились поровну в этом вопросе. Но в ноябре они были уже более склонны отдать украинскую землю: 63% против 33%. В лагере демократов ситуация была противоположная: 61% за поддержку Украины «столько, сколько будет нужно», против 36% сторонников уступок.

«Конечно, это не первый случай, когда часть американцев были готовы согласиться с посягательством России на украинскую территорию. Однако когда США встали перед проблемой российской аннексии Крыма в 2014 году, партийное разделение было зеркальным» – напоминает The Washington Post.

Как сообщал «ПолитНавигатор», экс-президент и бывший премьер РФ, замглавы Совебза РФ Дмитрий Медведев считает, что киевский режим фактически признал свою неспособность победить Россию военным путем.