В Киеве наконец осознали, что Украину придется делить на части

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Киевский режим фактически признал, что не в состоянии победить военным путем Россию.

К такому выводу передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит экс-президент и бывший премьер России, замглавы Совебза РФ Дмитрий Медведев.

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«Ещё раз про то, как остатки Украины станут новой Южной Кореей. Понятно, что разговоры про «корейский сценарий» – это просто хотелки. Типа мы, оставшаяся часть Украины, будем под западным управлением и защитой. А потом достигнем уровня Республики Корея. И еще – как бы остается некоторая надежда на воссоединение с бывшими территориями. Тезис для внутреннего использования, не более», – написал политик в своем телеграм-канале.

При этом он обращает внимание, что украинская пропаганда не указывает, что раздел Кореи по 38-й параллели создал две самостоятельные страны.

«А Донбасс и другие территории вошли в состав России, которая является крупнейшим государством, обладающим полным суверенитетом и самым грозным оружием. Примечательно здесь другое. В Киеве стеснительно пробросили тезис, что никакой перемоги быть не может. В лучшем случае – раздел на части. А по сути – это первый шаг к признанию сложившихся на земле реалий», – резюмировал Медведев.

Заявление главы Совбеза Украины прозвучало в ответ на свежее выступление экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича, по мнению которого, Запад готовит раздел Украины, как это произошло по итогам Корейской войны.

«Американцы и Запад прекрасно понимают, к чему идет. Они, по моим оценкам, готовят размен. Мы теряем немножко Донецк и Луганск, потому что 200 тысяч мы останавливать устанем… Если мы внимательно будем слушать все их оговорки – они говорят: «Мы должны обеспечить лучшие переговорные позиции». Особенно в крайние дни раздались эти голоса для Украины. Силой должны быть обеспечены эти позиции. Столтенберг, другие представители говорят. Но все равно звучит что? Переговоры. Потому что все понимают: нет у Украины ресурсов», – признал Арестович.

В свою очередь московский политолог Алексей Чеснаков считает, что Арестович работает либо по повестке, согласованной с президентом Зеленским, либо пытается сформировать центр новой реальности для группы недовольной элиты.

«В первом случае речь идет о подготовке общественного мнения к сложным решениям украинских властей в отношении потерянных территорий. Не факт, что к таким, о которых сообщает Арестович. Но именно он выполняет работу, которую некоторые представители Зеленского делать боятся или не могут. Дистанцированный медиатор. Во втором случае можно говорить о том, что внутри украинской элиты формируется не вполне автономная от власти, но и уже неконтролируемая ей группа, способная поиграть в новый политический проект», – пишет эксперт в своем телеграм-канале.

Он полагает, что выводы о том, какой вариант наиболее вероятен, можно сделать после действий/бездействий СБУ.

«Если за заявлениями Арестовича в отношении него последуют жесткие действия – значит второй. Если все ограничится ласковым пожуриванием – первый», – считает Чеснаков.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Украине предлагают заморозку конфликта по корейскому сценарию.