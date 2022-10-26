Более 50 тысяч человек вышли на митинг в защиту воли народа Республики Сербской

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Более 50 тысяч людей собрались в главном городе Республики Сербской (РС, один из двух энтитетов Боснии и Герцеговины, БиГ) на митинг под лозунгом «Родина зовёт».

Они выступили в защиту воли народа РС, которую отказывается признать ЦИК БиГ, передает из Баня-Луки корреспондент «ПолитНавигатора».

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Организатором митинга выступила партия «Союз независимых социал-демократов», чьи кандидаты победили на выборах в Президиум БиГ, Палату представителей парламента БиГ, Народную скупщину (парламент) РС.

А лидер СНСД, нынешний член Президиума БиГ от сербского народа, победил на выборах президента Республики Сербской – но это, вопреки закону, отказывается признать ЦИК БиГ.

Десятки тысяч жителей Баня-Луки и других населённых пунктов РС сначала собрались в городском парке имени Младена Стояновича, а потом прошествовали к площади Краины в центре главного города республики, где и состоялся митинг «Родина зовёт».

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Количество вышедших на улицу сторонников Милорада Додика и СНСД – более 50 тысяч человек – в несколько превышает численность демонстрантов со стороны оппозиции, которые ранее собирались на том же месте.

Рефреном всех выступлений было предупреждение прозападной оппозиции РС и властям в Сараево о том, что сербы БиГ не позволят изменить свою волю, высказанную на выборах, и не будут жить в составе антиконституционной Боснии и Герцеговины с доминированием мусульман-бошняков.

«Я лично, СНСД и наши партнеры по коалиции уже 12 раз побеждали на выборах, и мы не устали. Мне не нужно, чтобы кто-то защищал меня, потому что пока люди выбирают меня, я буду рядом с ними. Я никогда не буду пытаться делать это против воли народа», – сказал на митинге Милорад Додик.

Он подчеркнул, что в Республике Сербской могут жить разные люди, мыслящие по-разному, тут достаточно места для всего, кроме языка ненависти, – и также недопустима Босния и Герцеговина, где ненавидят сербов.

К участникам митинга также обратился режиссер Эмир Кустурица. По его словам, на этом месте никогда не собиралось так много людей.

«А как могло не собраться, если причина не только в том, что пытаются фальсифицировать выборы, дело пахнет госпереворотом, – заявил режиссер. – Есть вещи, за которые человек должен бороться, и потому здесь более 50 тысяч человек».

«Мы собрались подтвердить истину, которую мы слышали ещё 10 октября, когда Додик победил с разницей более чем в 30 тысяч голосов, а затем это поставили под сомнение, чтобы совершить государственный переворот», – сказал Кустурица.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Милорад Додик и его партия, Союз независимых социал-демократов, победили на выборах в Республике Сербской.