Болельщики кричали «Россия!» во время атак украинца, играющего за сборную американцев

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Атаки украинца Макса Шульги, который играет за баскетбольную сборную университета штата Юта, болельщики соперников из Колорадо сопровождали криками «Россия, Россия!».

В администрации университета Колорадо поспешили принести извинения, со стороны болельщиков никакой реакции пока нет, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Болельщики со студенческой трибуны университета штата Колорадо выкрикивали пророссийские кричалки, когда игрок сборной университета штата Юта Макс Шульга выполнял штрафные броски во время последней четверти баскетбольного матча между двумя университетами вечером 5 февраля. Как подчёркивают американские СМИ, Шульга родом с Украины, и его семья живет в Киеве.

Через несколько часов администрация Университета Колорадо принесла официальные извинения за действия своих болельщиков.

«После сегодняшнего баскетбольного матча нам стало известно, что небольшая группа людей в нашей студенческой секции скандировала «Россия!» в адрес студента-спортсмена из штата Юта, который родом из Украины. От имени штата Колорадо мы приносим свои извинения студенту-спортсмену и университету штата Юта. То, что произошло, недопустимо для университета штата Колорадо», – сказано в официальном Твиттере университета.

Хотя администрация университета Колорадо использовала выражение «the Ukraine», которое украинские националисты считают аналогом «на Украине», Макс Шульга объявил, что принимает извинения.

«Что касается скандирования прошлой ночью, несмотря на то, что в тот момент я был очень расстроен, я так же знаю, как могут накаляться эмоции во время соревнований, и люди могут делать и говорить вещи, которые на самом деле не имеют в виду. Я надеюсь, что вы все присоединитесь ко мне в молитве за мир на Украине», – написал он в Твиттер.

Реакции болельщиков баскетбольной сборной университета штата Колорадо пока нет. Не исключено, что от них потребуют отдельных извинений. При этом, судя по сюжету телеканала Fox13 из Солт-Лейк-Сити, скандал подняла Ассоциация украинских студентов университета штата Юта, которую возглавляет Евгений Ковалёв.

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