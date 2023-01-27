В Конгрессе США испугались, что Китай извлекает уроки из боевого опыта России

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Поддерживая прочные оборонные связи с Россией, Китай решил извлечь уроки из её боевого опыта, а также продолжает совместную разработку передовых военных технологий, таких – как тяжелые вертолеты.

Об этом на заседании комиссии Конгресса США по анализу американо-китайских отношений в сфере экономики и безопасности, состоявшемся 27 января, заявила её председатель, конгрессмен-демократ Кэролайн Бартоломью, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комиссия обсуждала зарубежные операции, предпринятые вооруженными силами и силами внутренней безопасности Китая, развитие китайского военно-промышленного комплекса и последствия этой деятельности для Соединенных Штатов.

Бартоломью сказала, что развитые экономики Европы сыграли свою роль в поддержке разработки и лицензирования китайского производства оборонных изделий, состояния оборонных корпораций страны и Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

«Китай также является крупным игроком на международном рынке оружия, и входит в пятерку крупнейших игроков рынка вооружений, по крайней мере, с 2010 года, хотя общий объем продаж остается значительно ниже, чем у США или России. Китай зарекомендовал себя как ведущий поставщик определённых вооружений, таких как беспилотные летательные аппараты или транспортные средства», – отметила она.

«Военные отношения Китая с Россией заслуживают особого внимания, учитывая последствия действий президента РФ Владимира Путина против Украины», – сказала Бартоломью, подчеркнув, что Китай извлекает уроки из боевого опыта России.

Как сообщал «ПолитНавигатор», член оборонного комитета Госдумы, генерал Андрей Гурулёв заявил, что конфликт Китая и США в отношении Тайваня может задеть Россию.