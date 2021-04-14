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14.04.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Медицина, Политика, Украина
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Болеющие ковидом украинцы задыхаются без медицинского кислорода

Новости Украины

Несмотря на то, что пандемия коронавирусной инфекции идёт уже второй год, украинское правительство до сих пор не удосужилось обеспечить страну медицинским кислородом.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил депутат Владимир Арьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда в Хмельницкой области мне звонят люди десятками в день, они говорят, что задыхаются. И дышать цифрами от Минздрава они не могут – им нужен кислород, которого страна не обеспечила.

Думаете, в других странах ситуация лучше? Нет, плюс-минус одинаковая. Потому что ещё год назад нужно было подумать и понять, что надо закупать новые мощности и обеспечить Украину медицинским кислородом, но ничего не было сделано. И сейчас сидят в правительстве на жопе ровно и ничего не делают, наблюдая за тем, как люди задыхаются», – сказал Арьев.

Напомним, накануне в Киеве сообщили, что тысячи работников украинских АЭС гибнут от пандемии коронавирусной инфекции.

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