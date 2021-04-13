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13.04.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Медицина, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса, Энергетика
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В Киеве бьют тревогу: тысячи работников украинских АЭС гибнут от пандемии

Новости Украины

Среди работников украинских атомных электростанций вспыхнула эпидемия коронавируса – на каждой АЭС сейчас несколько десятков больных, а за всё время пандемии погибло порядка пяти тысяч работников.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил руководитель «Энергоатома» Пётр Котин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Цент проверки на коронавирус находится в шестидесяти километрах от Запорожской атомной станции. Поначалу сам процесс тестирования на коронавирус занимал примерно неделю, за эту неделю, конечно, люди, которые уже были больны, распространяли эту заразу среди других работников.

Сейчас у нас на каждой атомной станции не более чем тридцать-сорок заболевших коронавирусом, которые лечатся. К сожалению, есть также и погибшие, за весь период пандемии коронавируса это приблизительно пять тысяч человек. Сейчас мы имеем приблизительно 200 человек, которые лечатся», – заявил Котин.

Напомним, ранее в Верховной раде заявили, что вакцинация на Украине провалена из-за некомпетентности властей, больницы не имеют возможности принять всех больных, а врачи получают копейки.

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