16.12.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Д.Б., Россия, Украина
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Болезнь прогрессирует: Генерал СБУ обещает развал России и новый центр мира в Киеве

Миссия украинской нации – быть православным центром мира. Об этом в эфире 5 канала заявил одиозный экс-депутат, генерал-лейтенант СБУ Григорий Омельченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, кто бы ни был руководителей России, она не изменит свою суть и отношение к Украине.

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«Россия от этого своей сути не изменит. Она изменит свою суть, когда сама изнутри разрушится и начнутся национально-освободительные движения. В ближайшее время – не спрашивайте сколько лет, доживем, Украина станет как православно-духовный центр и интеллектуальной Европы. От Ла-Манша до Урала. Десятки тысяч украинцев будут видеть рождение на своих глазах поместной независимой соборной украинской православной церкви, которая очень скоро станет центром православия мира. Это будет, и мы от этого никуда не денемся, это миссия украинской нации», – заявил Омельченко.

Ранее Омельченко заявил, что у России есть планы захвата восьми украинских областей и создания коридора вдоль побережья Азовского и Черного морей с выходом на Приднестровье.

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