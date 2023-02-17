Болгария и Греция возрождают «грязный» проект, который ранее отказались реализовать с Россией

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Афины и София рассматривают возрождение проекта трубопровода для транспортировки сырой нефти между греческим портом Александруполис на Эгейском море и болгарским портом Бургас на Чёрном море.

Об этом 16 февраля заявил премьер Греции Кириакос Мицотакис после встречи с президентом Болгарии Руменом Радевым, прибывшим в Афины с официальным визитом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Нефтепровод Бургас-Александруполис был идеей российских нефтяных компаний, в 2007 году был создан российско-болгарско-греческий консорциум по его строительству, но в 2011-м реализацию проекта сорвала Болгария.

Но если ранее проект предусматривал преимущества для Болгарии как покупателя и транзитёра российской нефти, которая морем должна была доставляться из Новороссийска в Бургас, а после прокачки в Александруполис продаваться на мировом рынке, то теперь основные выгоды из нефтепровода в случае его постройки будет извлекать Греция.

Мицотакис подчеркнул, что трубопровод предложит Болгарии альтернативные источники поставок и «более безопасный, быстрый и дешевый» способ транспортировки нефти, когда танкеры будут миновать ныне перегруженный пролив Босфор. Собственно, именно с целью обхода турецкий проливов российские проектанты и создали проект этого нефтепровода.

«Нефтепровод Александруполис-Бургас имеет для Болгарии стратегическое значение, поскольку он даст возможность реальной диверсификации и снабжения нашего НПЗ в Бургасе нероссийской нефтью», – сказал, в свою очередь, Радев.

В конце 2011 года болгарские власти вышли из проекта нефтепровода Бургас- Александруполис под предлогом того, что он угрожает экологии – как в самом курортном Бургасе, так и по маршруту строительства. Российские специалисты сразу назвали такие аргументы надуманными, как и позже с газопроводом «Южный поток».

Нынешние заявления Радева и Мицотакиса доказывают, что строительство нефтепровода было сорвано по политическим мотивам.

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