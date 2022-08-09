Болгария выдаст России либерала, публично сжегшего паспорт РФ

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Варненский окружной суд Болгарии разрешил экстрадицию в Россию либерала Алексея Альчина, который был объявлен в розыск по обвинению в неуплате налогов.

Об этом сообщает поддерживающий либералов ресурс «Sota», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Альчин с 2014 года занимался бизнесом, связанным с покупкой ломов цветных и драгоценных металлов и их перепродажей банкам и ювелирным мастерским. Именно в результате этой деятельности, по данным следствия, у либерала возникли сложности с законом.

Сам Альчин в своем блоге связывает уголовное дело в отношении себя со своей «оппозиционной» деятельностью – в 2014-м он высказывался против воссоединения с Крымом, а с началом спецоперации публично сжег свой российский паспорт и военный билет перед мэрией Варны.

«22 июня я узнал, что меня разыскивает Россия. Запрос на розыск был подан в конце апреля, то есть после того, как я публично высказался против вторжения России в Украину. 23 июня я явился в миграционный отдел полиции Варны и был задержан по запросу Интерпола в связи с обвинением в неуплате налогов… Такие действия, как высказывания в публичном пространстве против войны, как и сам факт того, что я называл вторжение России в Украину словом «война» в тот период, когда это было запрещено в России, а также помощь, как гуманитарная, так и организационная, которую я оказывал украинцам, являются наказуемыми в России уголовными преступлениями. Ввиду неумолимости наказательной системы в России эти действия и мои политические взгляды несомненно ухудшат грозящую мне меру наказания и ко мне будет применено гораздо более жестокое наказание, чем этого требует сущность официального дела, заведенного против меня российским судом, и скорее всего меня ожидает пожизненное заключение», – написал либерал в своем блоге.

Во время состоявшегося вчера заседания суда в поддержку Альчина пришли несколько десятков его сторонников, среди которых был и бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков, но суд отказался выслушать его в качестве свидетеля стороны защиты.

«По его словам, судья намеренно затянул рассмотрение дела до вечера и не пустил в суд никого, кроме жены Альчина и двух его адвокатов… Отдельное раздражение сегодня у судьи вызвали пикеты порядка 50 человек с требованием не выдавать Альчина в Россию. Гудков добавил, что сейчас Болгария переживает политический кризис, у власти до октября находится переходное правительство, которое уже заявило о намерении нормализовать отношения с режимом Путина и восстановить закупки российского газа», – отмечает «Sota».