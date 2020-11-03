Болгарские и македонские ученые призвали власти своих стран не политизировать историю

03.11.2020, Белград, Алексей Топоров

Болгарские и македонские ученые-гуманитарии из Софии, Скопье и Оксфорда написали открытое письмо руководству Болгарии и Северной Македонии.

Об этом сообщает Mediapool, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Письмо было адресовано премьер-министру Болгарии Бойко Борисову, премьер-министру Северной Македонии Зорану Заеву, а также главам МИД обеих стран.

Поводом для него стал непрекращающийся шантаж со стороны Болгарии, которая угрожает заблокировать путь Северной Македонии в ЕС, если та не откажется от собственной национальной идентичности, языка, диаспоры, претензий на общих для двух народов исторических героев, а также от принятой в югославский период терминологии «болгарские фашисты», исправив надписи к памятникам времен Второй мировой войны.

Македонская сторона также проявляет принципиальность по ряду вопросов, что завело в тупик работу Совместной исторической комиссии, призванной урегулировать спорные вопросы между странами.

«Мы опасаемся, что сосредоточение переговорного процесса на проблемах прошлого порождает нереалистичные ожидания и несет в себе огромные риски, – говорится в письме ученых. – Проблема в том, что весь нынешний спор по историческим вопросам основан на устаревшем и очень ограниченном понимании национальной идентичности как чего-то вечного и неизменного, а национальной истории, как чего-то священного. Созданная на основе такого подхода Совместная историческая комиссия также воспроизводит модели прошлого: представители двух национальных историографий защищаются и пытаются навязать интерпретации, принятые в их собственных странах».

По словам ученых, их беспокоит тот факт, что в ходе переговоров страны хотят достичь единства в рамках одного исторического видения, в то время как современная историческая наука допускает сосуществование различных точек зрения на исторические события. Поэтому авторы письма призывают правительства Болгарии и Северной Македонии сосредоточиться на решении текущих проблем двух стран, а споры и разногласия оставить для научной полемики.

«Работа Совместной исторической комиссии показывает, что достижение согласия по самым сложным для обеих стран вопросам возможно, но это долгий процесс и его не следует загонять в нереально короткие сроки», – резюмируют ученые.