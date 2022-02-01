Болгарский эксперт: «Действия России обоснованы, украинцы – это русские македонцы»

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Новости Украины

Болгарский журналист, эксперт в области международного права Велизар Енчев убежден, что Владимир Путин не совершит вторжения на Украину, потому что украинцы – это часть русского народа.

Об этом эксперт заявил в эфире БТВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Енчева, последние двадцать лет Россия окружена странами НАТО с «восточного фронта» и близость военных баз альянса представляет огромную опасность для нее: выпущенная оттуда гиперзвуковая ракета может достичь Санкт-Петербурга за пять-семь минут, да и поставка с них оружия Украине не займет много времени.

«Вы же понимаете, что требования Путина остановить расширение НАТО, не размещать наступательные вооружения на территории Украины и в странах Альянса, особенно в Литве, Латвии, Эстонии, Румынии и Болгарии – совершенно логичны, – отметил эксперт. – Однако маловероятно, что российский президент совершит роковую ошибку в плане вторжения в Украину. Ведь украинский народ – это часть русского народа».

При этом он сравнил российско-украинские отношения с ситуацией между Болгарией и Северной Македонией.

«Украинцы – это, можно сказать, русские македонцы», – заключил Велизар Енчев.

Нынешние македонцы являются западной частью болгарского этноса, исторически оказавшейся вне болгарского государства. После Первой Балканской войны населенная болгарами территория Вардарской Македонии, освободившаяся от Османской империи, закрепилась за Сербией (Эгейская Македония была населена преимущественно греками и досталась Греции, Пиринская Македония – Болгарии), впоследствии – за Югославией, а духовно начала окормляться Сербской православной церковью.

Сербская монархия до своего фактического падения в начале Второй мировой войны не оставляла попыток мягкой ассимиляции македонских болгар, выдвигая концепцию «оболгаренных сербов», что, в свою очередь, вызывало резкое неприятие местного населения и даже провоцировало партизанскую войну против югославских органов власти.

Годы Второй мировой войны можно считать началом болгаро-македонского противостояния, когда пассионарная часть населения Вардарской Македонии, ранее симпатизировавшая Болгарии, перешла под знамена антифашистского сопротивления, в то время как официальная София стала союзницей Третьего рейха.

Пришедшие к власти в Югославии в 1945 году коммунисты в пику Болгарии, оставшейся после конфликта Сталина и Тито в стане союзников СССР, подхлестнули процесс формирования особой македонской идентичности. Была создана Социалистическая республика Македония, а также отдельная македонская нация. А вместе с ними македонский язык, македонская история, и даже «Македонская православная церковь», учрежденная при поддержке атеистических властей.

После распада Югославии претензии к получившей независимость Македонии предъявила Греция, утверждавшая, что славяне появились на территории исторической Македонии много позже эллинских античных македонцев, а потому не имеют права на подобное название нации и страны. Афины заблокировали вступление государства в ООН, вплоть до того, как Скопье приняло название «Бывшая югославская республика Македония», а флаг с символом античных македонских царей Виргинская звезда был заменен на флаг с изображением солнца.

После Преспанского соглашения 2018 года с Грецией Македония поменяла название на «Северная Македония», в результате чего ей был открыт путь в НАТО, членом альянса страна стала в 2020 году.

Теперь Болгария блокирует процесс вступления Северной Македонии в ЕС, требуя отказаться от понятий македонский язык, считая его диалектом болгарского языка, признать таких знаковых героев, как один из лидеров антитурецкого восстания Гоце Делчев, исключительно болгарскими героями, и многих других уступок, которые неизбежно приведут к краху национальной идентичности македонских славян.