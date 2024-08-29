Болгарский политик: Британцы взорвут «грязную бомбу» на территории Украины

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Британцы готовят ядерную провокацию на территории Украины, использовав вторжение ВСУ в Курскую область как аргумент, чтобы во всём обвинить Москву.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Британцы либо завезли «грязную бомбу», либо готовят что-то подобное. Дистанция определения и глобальное общественное отношение к провокации на уровне ТЯО, либо «грязной бомбы» будет практически одинаковым. Классификация уже значения не имеет для того резонанса, который будет преследоваться. Одна из целей курской операции, помимо объявленных и необъявленных, можно добавить и эту дополнительную. Накал разговоров о том, когда и как будут проводиться [переговоры], в Саудовской Аравии, ещё где-то, и вот тебе на – курская операция, в результате – Кремль что сказал? Уже никаких переговоров. Это признак того, что курская операция была больше нужна Лондонскому Сити, чем Вашингтону и официальному Киеву», – сказал Пасков.

Он выразил уверенность, что британцы вполне на такое способны.

«Велика вероятность, что на территории Украины бабахнут какой-то грязной ядерной – неважно, какой мегатонности, с каким поражением, неважно, сколько людей погибнет. Сразу обвинят Россию для того, чтобы изменить все правила игры… Сказать – вот, у Кремля не выдержали нервы, то, что там бабахнуло – это Кремль, потому что украинская армия приближается к Курчатову. А по военной доктрине России это ядерная угроза. Британцы могут сослаться на эту доктрину и сказать – вот эту тактическую ядерную или грязную бомбу, которая бабахнула, сделала Россия, хотя организовывать это будут именно британцы. Я уверен, что киевское руководство будет сильно против, хотя их, наверное, никто не поставит в известность, разве что через 15 минут после того, как это произошло», – предположил политик.