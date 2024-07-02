Болгарский политик: Смотрим втихаря российское ТВ

В странах ЕС жёстко цензурируется любая информация из России.

Об этом на канале «Все по полочкам» заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По поводу перекрытия российских каналов – формально это так. Более того, даже сайты «точка ру» я здесь без VPN открыть не могу. Но есть поставщики интернета, которые втихаря как будто позволяют это сделать, люди заходят и смотрят. Те же поставщики ТВ-каналов, которые дают выход на всякие телевизионные передачи, официально не поставляют российские каналы, которые раньше входили в эти пакеты, а сейчас они за небольшие деньги продают дополнительные пакеты. В которых пиратским образом позволяют смотреть все центральные русские либо другие каналы. По крайней мере, в Болгарии народ противоядие вот этому дурацкому подходу нашёл», – рассказал Пасков.

«Как это происходит в Европе, судить не буду, но общаясь с болгарами, которые в Австрии, Италии, Испании, Франции, Германии, даже есть в Польше, они говорят: у нас в Болгарии больше всего свободы, хотя нам кажется, что нам сейчас много чего перекрыли. Там действительно технические ограничения, технические запреты и наказания жесточайшие за это. Там народ действительно в тисках, и из-за этого прижима народ понимает, что это механизм лжи и пропаганды. Даже если неизвестно, какова правда, вот этому уж точно верить нельзя», – добавил политик.