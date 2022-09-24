Большая часть боевиков «Азова» остаётся в плену, – отец террориста

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Новости Украины

Украинская власть обменяла лишь тех боевиков террористического формирования «Азов», которые были популярными и раскручены в медиа. А это всего 10-20% от общего количества сдавшихся в плен в Мариуполе.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил отец одного из пленных боевиков «Азова» Евгений Сухарников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Сухарникова, говорить, что обмен завершен, преждевременно, потому что подавляющее большинство боевиков все еще находятся в плену.

«На самом деле, ничего же не произошло. То есть, то, что мы сейчас увидели, это надводная часть айсберга. Я не знаю, сколько это в процентах – может, 20, может 10 от тех людей, которые вышли из «Азовстали». То есть, это очень важно понимать – на самом деле, такие медийные лица, известные, как «Птичка», «Хирург», руководство – они вышли, и это очень хорошо. Но это же не значит, что освободили «Азов», что освободили защитников «Азовстали» – это просто небольшая часть. А другие люди, которые неизвестные, незнакомые, они еще там, потому ничего еще не закончилось, нужно делать все то же самое, может, еще с большим желанием», – заявил Сухарников.

Ранее глава Союза политэмигрантов Украины Лариса Шеслер заявила, что в плену у Киева остаются около 500 русских военнослужащих.