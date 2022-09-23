Шеслер: В плену на Украине после странного обмена остаётся до 500 русских солдат

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

В плену у украинцев остается до полутысячи русских солдат, большая часть из них россияне, так как бойцов из Донбасса нацбаты и ВСУ плен стараются не брать и убивают сразу. Впрочем, эта ненависть взаимна.

Об этом в эфире YouTube канала «Правда жизни» заявила председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«У меня есть информация о том, что где-то от 400 до 500 пленных осталось на Украине. Наших пленных», – сказала Шеслер.

По ее мнению, состоявшийся обмен вызывает вопросы, ведь Россия отдала Украине гораздо больше пленных, а взамен получила всего 55 человек.

«Почему именно наших поменяли вот столько, а тех столько? Почему нельзя было на этих «азовцев» хотя бы выменять всех наших военнопленных? …Причём я хочу сказать, что участь представителей ЛНР и ДНР, солдат Народной милиции, она вообще ужасна. Потому что их просто убивают, и даже их в плен не берут… Поскольку они слабее всего вооружены, особенно луганские ополченцы, они, конечно, там попадают в плен. Их очень много убивают. Это подтверждают все пленные, которых освобождают, что луганских и донецких в плен стараются не брать» – рассказала Шеслер.

Впрочем, по ее словам, «по поводу луганских и донецких, конечно, это люди совершенно другого уровня мотивации».

«Ну, представьте, приходят там ребята росгвардейцы, или контрактники из российской армии. Это люди, которые прожили в России. Для них украинцы – они не чувствуют их вот прямо на 100% какими-то врагами. И для донецких, которые 7-8 лет стояли на линии соприкосновения, по ним стреляли, убивали их близких, разрушали их дома. Люди пришли убить их, и они относятся, конечно, к украинской армии совсем по-другому. Я даже разговаривала с некоторыми представителями Народной милиции Луганска. Они так подсмеиваются и говорят, ой, эти русские солдаты, они же такие, они же не понимают, что они воюют, они пришли, и они слишком добродушны», – пересказала Шеслер.