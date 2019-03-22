Большая часть НАТОвской помощи ВСУ оказалась разворованной

22.03.2019, Луганск, Александр Гусар

Порядка 60 процентов материально-технической помощи стран НАТО украинской армии оказываются разворованными.

Об этом на брифинге сообщил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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Он рассказал, что в период с 13 по 29 марта управлением оперативного командования «Север» проводится внеплановая проверка подчиненных частей и подразделений в связи с участившимися случаями утраты военного имущества, переданного странами-партнерами блока НАТО в качестве материально-технической помощи.

«Уже в первые дни проверки основных складов служб тыла и ракетно-артиллерийского вооружения выявлены факты хищения около 60 процентов имущества, которое возможно использовать в гражданских целях, либо реализовать путем продажи через различные сайты. По результатам проверки выявлено отсутствие сухпайков производства США, генераторов, обогревателей, водолазного снаряжения, палаток и спальных мешков на сумму более миллиона долларов США», – сообщил Михаил Филипоненко.

Он добавил, что хищения коснулись также специальной техники и оборудования, предназначенного для выполнения задач на линии боевого соприкосновения.

«При проверке складов оперативного командования «Север», в частности, 30-й и 54-й механизированных бригад, выявлена недостача радиостанций УКВ связи «Харрис», бронежилетов, шлемов, приборов ночного видения и вещевого имущества, предоставленных для Вооруженных сил Украины США, Канадой, Польшей и Великобританией», – отметил в заключение исполняющий обязанности начальника управления НМ ЛНР.