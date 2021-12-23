Большая Севастопольская тропа вновь под угрозой исчезновения

23.12.2021  18:04 (Мск), Севастополь,
Максим Карпенко.  
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Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Скандал, Строительство, Туризм, Экология


Часть популярного туристического маршрута «Большая Севастопольская тропа» оказалась под угрозой исчезновения из-за планов строительства на ней высоковольтной линии электропередач, ведущей из Севастополя в Алупку.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил президент Федерации альпинизма и скалолазания Севастополя Юрий Круглов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Часть популярного туристического маршрута «Большая Севастопольская тропа» оказалась под угрозой исчезновения из-за планов строительства...

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По словам Круглова, если проект будет реализован, под ЛЭП будет вырублено более 150-ти гектаров лесных насаждений, а территория перестанет быть заповедной.

«Десятки тысяч туристов проходят по Большой Севастопольской тропе, конкретно, по третьему участку – это Байдарские ворота – Узунджа. Именно этот участок Большой Севастопольской тропы сейчас находится под смертельной угрозой, на грани исчезновения, если ЛЭП Севастополь-Алупка пройдет там, где он по проекту сейчас должен пройти, а именно по территории заказника «Байдарский» – в самой заповедной, нетронутой части Крыма, которая принадлежит территории Севастополя…

Примерно 150-170 гектаров заповедного леса подлежат вырубке. Двадцать метров в каждую сторону от ЛЭП плюс ширина самой ЛЭП. Получается, 50 метров леса нужно будет вырубить по всей длине. Если туда пройти, в эти места, то заказник «Байдарский» разрезается пополам, далее, по законодательству, для обслуживания этой ЛЭП должен быть обеспечен проезд и проход в любое время года. То есть, в этой зоне появится дорога, а там, где в Крыму появляется дорога в горах, заканчивается заповедный статус этой территории», – заявил Круглов.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что «Большой Севастопольской тропе» угрожает массовая застройка.

Напомним, Большая Севастопольская тропа – это один из самых длинных пешеходных маршрутов на территории Крымского полуострова. Ее основная длина – 117 километров, плюс также порядка 100 километров дополнительных маршрутов.

Она состоит из восьми участков, первые три из которых проходят по Южному берегу Крыма, четвертый и пятый – по Внутренней гряде Крымских гор, шестой и седьмой – по лесу, а восьмой участок – по равнинной местности. Маршрут проходит мимо знаменитой Форосской церкви, Инкерманских штолен, монастыря Шулдан, крепости Чембало, древней римской дороги и других известных достопримечательностей.

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