«Больше не безопасная зона» – ВСУ запустили ракеты по центру Луганска

Владимир Гладков .  
12.05.2023 19:33
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1356
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Терроризм, Украина


ВСУ нанесли по центру Луганска удар двумя крылатыми ракетами.

Об этом сообщают в местных СМИ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ нанесли по центру Луганска удар двумя крылатыми ракетами. Об этом сообщают в местных...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Удар нанесён по заводу «Поли-Пак», на котором производили химикаты – на опубликованных кадрах виден густой столб чёрного дыма. Ракета полностью разрушила здание предприятия.

Информации о пострадавших пока не поступало.

«Луганск уже давно считался «зеленой зоной». До объектов в городе ранее противник средствами огневого поражения не дотягивался», – пишет в своём блоге военкор Евгений Поддубный.

В СМИ сообщается, что это могли быть британские ракеты Storm Shadow, которые несколько дней назад Лондон передал Киеву.

«От Луганска до ЛБС по прямой минимум 90-100 км. Ранее противник наносил удары по тыловым районам ЛНР (Перевальск, Алчевск, Стаханов и т. д.) из РСЗО «HIMARS». До административного центра республики противник высокоточными реактивными снарядами и ракетами ОТРК не доставал. Теперь достает. Исходя из ТТХ «Storm Shadow», на Донбассе и в Новороссии не осталось полностью безопасных зон», – написал Поддубный.

Тем временем в Киеве радуются. Так, глава офиса президента Украины Андрей Ермак в очередной раз напомнил западу о необходимости поставок самолётов.

«Вопрос ракет не снимает необходимость в самолётах. F-16 для Украины дадут возможность закрыть небо, лишить врага инструментов для террора гражданских. Российской авиации не должно быть в украинском воздушном пространстве», – написал Ермак.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть