«Больше не безопасная зона» – ВСУ запустили ракеты по центру Луганска
ВСУ нанесли по центру Луганска удар двумя крылатыми ракетами.
Об этом сообщают в местных СМИ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Удар нанесён по заводу «Поли-Пак», на котором производили химикаты – на опубликованных кадрах виден густой столб чёрного дыма. Ракета полностью разрушила здание предприятия.
Информации о пострадавших пока не поступало.
«Луганск уже давно считался «зеленой зоной». До объектов в городе ранее противник средствами огневого поражения не дотягивался», – пишет в своём блоге военкор Евгений Поддубный.
В СМИ сообщается, что это могли быть британские ракеты Storm Shadow, которые несколько дней назад Лондон передал Киеву.
«От Луганска до ЛБС по прямой минимум 90-100 км. Ранее противник наносил удары по тыловым районам ЛНР (Перевальск, Алчевск, Стаханов и т. д.) из РСЗО «HIMARS». До административного центра республики противник высокоточными реактивными снарядами и ракетами ОТРК не доставал. Теперь достает. Исходя из ТТХ «Storm Shadow», на Донбассе и в Новороссии не осталось полностью безопасных зон», – написал Поддубный.
Тем временем в Киеве радуются. Так, глава офиса президента Украины Андрей Ермак в очередной раз напомнил западу о необходимости поставок самолётов.
«Вопрос ракет не снимает необходимость в самолётах. F-16 для Украины дадут возможность закрыть небо, лишить врага инструментов для террора гражданских. Российской авиации не должно быть в украинском воздушном пространстве», – написал Ермак.
Спасибо!
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