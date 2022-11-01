Большинство хорватов против обучения украинских военных в своей стране

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Новости Украины

Больше половины жителей Хорватии высказались против обучения украинских военных в своей стране.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого хорватской редакцией телеканала NOVA, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Новостная программа хорватской редакции телеканала NOVA, DNEVNIK, выяснила отношение граждан Хорватии к вооружённому конфликту на Украине. Результаты опроса оказались неожиданными для самих журналистов.

С одной стороны, в то, что «правда на стороне Украины», верят 69% опрошенных хорватов. С тем, что каждая сторона несет ответственность, согласились 14%, а 8% опрошенных считает, что правда на стороне России.

С другой стороны, 40% смотрят на происходящее как на конфликт НАТО и России на территории Украины. 31% опрошенных считает, что это конфликт двух стран за территории, и 20% – что это конфликт между двумя странами с опосредованным участием третьих стран.

При этом 57% опрошенных высказались против того, чтобы на территории Хорватии проходили обучение украинские военные, на что дало согласие правительство страны во главе с Андреем Пленковичем. Поддерживает такое решение чуть больше трети – 34% хорватов. 9% не определились с ответом по всем заданным вопросам.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Хорватии Зоран Миланович заявлял, что как главнокомандующий он будет выступать против обучения украинских военных на территории своей страны.