Большинство хорватов против обучения украинских военных в своей стране

01.11.2022  19:49 (Мск), Загреб
Оливер Галич .  
Просмотров: 81
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Хорватия
Новости Украины

Больше половины жителей Хорватии высказались против обучения украинских военных в своей стране.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого хорватской редакцией телеканала NOVA, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Больше половины жителей Хорватии высказались против обучения украинских военных в своей стране. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


Новостная программа хорватской редакции телеканала NOVA, DNEVNIK, выяснила отношение граждан Хорватии к вооружённому конфликту на Украине. Результаты опроса оказались неожиданными для самих журналистов.

С одной стороны, в то, что «правда на стороне Украины», верят 69% опрошенных хорватов. С тем, что каждая сторона несет ответственность, согласились 14%, а 8% опрошенных считает, что правда на стороне России.

С другой стороны, 40% смотрят на происходящее как на конфликт НАТО и России на территории Украины. 31% опрошенных считает, что это конфликт двух стран за территории, и 20% – что это конфликт между двумя странами с опосредованным участием третьих стран.

При этом 57% опрошенных высказались против того, чтобы на территории Хорватии проходили обучение украинские военные, на что дало согласие правительство страны во главе с Андреем Пленковичем. Поддерживает такое решение чуть больше трети – 34% хорватов. 9% не определились с ответом по всем заданным вопросам.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Хорватии Зоран Миланович заявлял, что как главнокомандующий он будет выступать против обучения украинских военных на территории своей страны.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть