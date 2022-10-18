Президент Хорватии против обучения украинских военных в своей стране

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Новости Украины

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что как главнокомандующий он будет выступать против обучения украинских военных на территории своей страны.

По его словам, это будет означать втягивание Хорватии в войну, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не поддерживаю такую идею, потому что я не поддерживаю втягивание Хорватии в эту войне больше, чем нужно. Мы корректны, мы солидарны, вот и всё, но не более. Как главнокомандующий, я не одобряю подобное. Я не слышал об этом предложении, но говорю заранее: мне оно не нравится, это принесет войну в Хорватию», – сказал Зоран Миланович.

Европейская редакция американского портала Politico сообщила, что на встрече глав МИД стран-членов ЕС, где было принято решение о начале обучения, как минимум, 15 тысяч украинских военных, Хорватия также предложила свою кандидатуру как одного из участников такого обучения. По неофициальной информации, в Хорватии будет проводиться подготовка боевых спасателей и инструкторов, а также части инженерно-технического состава ВСУ.

СМИ в Хорватии со ссылкой на неофициальные источники сообщают, что командование хорватской армии также формирует несколько мобильных групп инструкторов, которые будут обучать украинских военных за пределами Хорватии. В этом случае хорватские инструкторы будут обучать украинскую пехоту и артиллерию.

Однако да данный момент планы детально не проработаны, поэтому пока неизвестно, когда начнётся обучение, сколько украинских военнослужащих прибудет в Хорватию, и сколько хорватских инструкторских бригад будут обучать украинцев за границей.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в сентябре 2022 года президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что в Сребренице не было геноцида.