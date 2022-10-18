Президент Хорватии против обучения украинских военных в своей стране

18.10.2022  20:41 (Мск), Загреб
Оливер Галич .  
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Хорватия
Новости Украины

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что как главнокомандующий он будет выступать против обучения украинских военных на территории своей страны.

По его словам, это будет означать втягивание Хорватии в войну, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что как главнокомандующий он будет выступать против обучения украинских...

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«Я не поддерживаю такую идею, потому что я не поддерживаю втягивание Хорватии в эту войне больше, чем нужно. Мы корректны, мы солидарны, вот и всё, но не более. Как главнокомандующий, я не одобряю подобное. Я не слышал об этом предложении, но говорю заранее: мне оно не нравится, это принесет войну в Хорватию», – сказал Зоран Миланович.

Европейская редакция американского портала Politico сообщила, что на встрече глав МИД стран-членов ЕС, где было принято решение о начале обучения, как минимум, 15 тысяч украинских военных, Хорватия также предложила свою кандидатуру как одного из участников такого обучения. По неофициальной информации, в Хорватии будет проводиться подготовка боевых спасателей и инструкторов, а также части инженерно-технического состава ВСУ.

СМИ в Хорватии со ссылкой на неофициальные источники сообщают, что командование хорватской армии также формирует несколько мобильных групп инструкторов, которые будут обучать украинских военных за пределами Хорватии. В этом случае хорватские инструкторы будут обучать украинскую пехоту и артиллерию.

Однако да данный момент планы детально не проработаны, поэтому пока неизвестно, когда начнётся обучение, сколько украинских военнослужащих прибудет в Хорватию, и сколько хорватских инструкторских бригад будут обучать украинцев за границей.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в сентябре 2022 года президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что в Сребренице не было геноцида.

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