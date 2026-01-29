«Большинство матросов – граждане Украины» – Рубио о захвате танкера «теневого флота»

При захвате американцами танкеров «теневого флота» с нефтью половина экипажей была украинцами, другая половина русскими.

Об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил в ходе дачи показаний перед Сенатом о поимке Николаса Мадуро, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Теневой флот – это другая ситуация. Когда мы говорим, что они не могут перевозить нефть, то обычные танкеры уже отказываются, потому что не хотят попадать под санкции. Поэтому они и вынуждены пользоваться услугами так называемых пиратов, судов без флага.

Они могут зарегистрироваться под флагом Либерии, например, но, на самом деле, это пиратские суда, и они вынуждены использовать этот теневой флот», – разглагольствовал трамповский госсекретарь.