«Большинство матросов – граждане Украины» – Рубио о захвате танкера «теневого флота»
При захвате американцами танкеров «теневого флота» с нефтью половина экипажей была украинцами, другая половина русскими.
Об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил в ходе дачи показаний перед Сенатом о поимке Николаса Мадуро, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Теневой флот – это другая ситуация. Когда мы говорим, что они не могут перевозить нефть, то обычные танкеры уже отказываются, потому что не хотят попадать под санкции. Поэтому они и вынуждены пользоваться услугами так называемых пиратов, судов без флага.
Они могут зарегистрироваться под флагом Либерии, например, но, на самом деле, это пиратские суда, и они вынуждены использовать этот теневой флот», – разглагольствовал трамповский госсекретарь.
«Причём, мы захватили танкер – там большинство матросов граждане Украины. Захватили другой – там большинство матросов русские. Этот «теневой флот» действует даже вне связи с Венесуэлой. Наша задача в том, чтобы вся эта незаконная нефть шла по официальному каналу», – вещал Рубио.
