«Большинство матросов – граждане Украины» – Рубио о захвате танкера «теневого флота»

Максим Столяров.  
29.01.2026 00:20
  (Мск) , Москва
Просмотров: 100
 
При захвате американцами танкеров «теневого флота» с нефтью половина экипажей была украинцами, другая половина русскими.

Об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил в ходе дачи показаний перед Сенатом о поимке Николаса Мадуро, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Теневой флот – это другая ситуация. Когда мы говорим, что они не могут перевозить нефть, то обычные танкеры уже отказываются, потому что не хотят попадать под санкции. Поэтому они и вынуждены пользоваться услугами так называемых пиратов, судов без флага.

Они могут зарегистрироваться под флагом Либерии, например, но, на самом деле, это пиратские суда, и они вынуждены использовать этот теневой флот», – разглагольствовал трамповский госсекретарь.

«Причём, мы захватили танкер – там большинство матросов граждане Украины. Захватили другой – там большинство матросов русские. Этот «теневой флот» действует даже вне связи с Венесуэлой. Наша задача в том, чтобы вся эта незаконная нефть шла по официальному каналу», – вещал Рубио.

