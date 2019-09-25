Большинство на Украине мечтает устроить резню в Донбассе – киевский эксперт

25.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Особый статус для ЛДНР даст гарантии защиты жителям республик от агрессивной украинской пропаганды.

Об этом в прямом эфире канала «PolitWera» заявил политический эксперт, директор Центра прикладной политологии Дмитрий Заборин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Что касается особого статуса, то мы опять возвращаемся к общественному мнению, сформированному агрессивной пропагандой за пять лет о том, что не может быть особых прав у предателей, которых нужно выжигать напалмом и огнем, устроить им кровавую резню в Ольстере. Данная ситуация с особым статусом является предохранителем от любой кровавой резни.

У некоторых до сих пор сохраняются представления, что кровавые войска войдут в Донецк, Луганск и будут расправляться над теми, кто против них воевал и тех, кто их поддерживал, будут вешать на березах, устраивать показательные судилища. Понятно, что против этого Россия будет в ПАСЕ наступать и всячески защищать ЛДНР в этом смысле», – пояснил он.

По мнению эксперта, федерализации Украины не случится, однако возможен вариант широкой децентрализации власти в стране.

«Идеи предоставления особого статуса всем регионам, чтобы на их фоне Донбасс не выглядел слишком особенным, и никого не раздражал. Этой идеи боятся на Украине. Вряд ли это случится, но это будет лучшим выходом.

Поскольку в этом нет ничего сверхъестественного. Если правильно это назвать – технологически широкой децентрализацией, углублением и расширением децентрализации, то это все выглядит мило и органично», – добавил Заборин.

Напомним, ранее экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что выполнение подписанных ранее Минских соглашений недопустимо, так как предоставление Донбассу особого статуса приведет к потере Украиной независимости, и при этом пригрозил президенту бунтами АТОшников.