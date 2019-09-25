«Никаких статусов для Донбасса» – Зеленскому грозят бунтом атошников

25.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Выполнение подписанных ранее Минских соглашений недопустимо, так как предоставление Донбассу особого статуса приведет к потере Украиной независимости.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Безусловно, фрагментация Украины и внесение в Конституцию каких-то изменений по указке Москвы, это решение, которое является неприемлемым. Я думаю, что никто из людей, управляющих вопросами внешней политики в офисе президента, на это даже не рискнет подходить, потому что это будет значить начало конца Украины, как независимого государства.

Никаких федерализаций быть не может, никаких специальных статусов для Донбасса быть не может. Это часть Украины, которая будет жить по обычным законам, которые будут использоваться всеми регионами Украины. Почему, собственно, Донбасс по указке Москвы должен иметь что-то особенное? Об этом нужно быстро и навсегда забывать. Московские хотелки для них, пусть Скабеева с Соловьевым бесятся по ту сторону поребрика и рассказывают, что они хотят, но это не для нас», – сказал дипломат.

При этом, по его мнению, в том случае, если новая власть все-таки решит принимать участие в переговорах с Россией по данному вопросу, то под офис Зеленского снова выйдут украинские радикалы и боевики «АТО».

«У нас пропагандистские штучки не пройдут, и если люди услышат сразу, что что-то не то, поверьте, реакция будет мгновенной. Вспомните даже последнее обращение общественности по поводу «Формулы Штайнмайера». Подписалось более тысячи людей, подошли под офис президента, рассказали, что «мы такого терпеть не будем». Среди подписантов большинство – ветераны «АТО». Разве не понятно, что за этим? Все, и «Формула Штайнмайера» сдулась сразу, и все сказали, что это на самом деле почти фейк, ничего не будет, пока ничего не будет», – резюмировал Огрызко.

Напомним, ранее экс-министр с разочарованием констатировал, что международная повестка меняется не в пользу Украины, о чем свидетельствует возвращение России в ПАСЕ и состоявшийся этим летом саммит G-20, а встреча президента Франции Эммануэля Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным продемонстрировала, что Запад дает Кремлю карт-бланш.