Большинство пережидает вызванную войной вспышку оголтелого украинства – недовольный Дроздов

Даже после гипотетической «перемоги» над Россией украинствующие патриоты просто «прифигеют» от количества людей в стране, которые против украинизации.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил пропагандирующий оголтелую русофобию львовский журналист Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий напомнил о досадном для «свидомых» прецеденте, когда одесситка в гостинице «по привычке» назвала гривны рублями, попросила общаться с ней на русском, а также заявила, что она коренная жительница города, а украиномовный обслуживающий персонал понаехал из сёл. Впрочем, после разразившегося скандала рагули заставили женщину извиниться.

«Когда все эти дела возмутительного характера, одно-второе-пятое, скидываются в одну кучу, я не буду удивлён, что будет стойко зарождаться в заангажированном в войну обществе ощущение тщетности всего того, что пережила за год страна», – мрачно прокомментировал Дроздов.

Он добавил, что 2023 год будет решающим не только на фронте, но и в части внутренних вызовов. Также пропагандист напомнил, что в марте 2022-го «всё украинство» на волне патриотизма и единства было «влюблено в само себя». Он называл начало СВО «кульминационной точкой», которая даётся раз в сто лет для перерождения «модерновой нации».

«И сейчас, когда прошёл год, и мы понимаем, что этот откат неминуемо должен был произойти, и мы будем сейчас постепенно немного очень прифигевать с числа тех людей, которые в российских бомбоубежищах (ну, наших бомбоубежищах от российских ракет), в тех всех наших укрытиях нежно лелеяли свои колонизированные души, чтобы им выйти не на обновлённую землю и на страну, которая делает выводы, а в ту самую страну, где у них «всё было, как и прежде». Мы будем прифигевать от количества тех, кто поднимет свой хвост и уже поднимает, кто легализовывается через какую-то мимикрию и заигрывание в патриотизм, кто понял, что может и можно откатываться назад, не нужно работать над собой, не нужно преодолевать эти последствия колонизации. И мы прифигеем от количества тех, кто хочет и далее быть колонизированным. И этот внутренний фронт никуда не девался, он оттенился приоритетностью внешнего фронта», – с грустью сказал Дроздов.

Он признал, что большинство хочет пережить поднявшийся на волне войны всплеск украинства.

«Количество неадекватно-нераздуплённых, которые своё равнодушие и лень будут и дальше утверждать уже в послевоенной и, верим, в победившей Украине, это будет неминуемо, с этим нужно работать, каждый на своём месте. Это игнорировать нельзя, потому что количественно больше на Украине на момент войны было тех людей, которые в ночь на 24-е сладко спали в ожидании шашлыков. И эти люди не исчезли. Часть из них, безусловно, осознала и прозрела, большая часть – выдающиеся украинцы, но значительная часть осталась теми же самыми, которые просто пережидают шквал украинского, чтобы потом продолжать жить в своём болотце малороссийства. Каждый из таких случаев ещё раз нас возвращает к тому, что у нас ещё есть много непочатых краев работы», – закончил тираду Дроздов.