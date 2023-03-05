Одесса: Как ломают русскоязычных

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Очередную мерзость обсуждает Одесса. В Интернет попадает любительское косое-кривое видео, на котором украиномовные сотрудницы гостиницы общаются с русскоязычной одесситкой. Хотя, учитывая коммунальный коллапс, связанный с отсутствием электричества, воды и отопления, люди выживают как могут, часто даже на работе ночуют, кто-то может позволить и гостиницу.

На записи слышен обычный бытовой разговор по обслуживанию, в котором клиентка, заказывающая завтрак, буднично уточняет: «Значит, я должна 200 рублей?». Собственно, она клиентка, и законы, принуждающие к «балаканью», ее не касаются. Пока, конечно, но тем не менее. И тут обслуга возражает: «У нас грывни, а нэ рубли».

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Одесситка явно не из таких, которые сталкивались или слыхали о мовных зондеркомандах, докапывающихся до всех русскоязычных подряд, видно совсем не политическая. И без всякой агрессии она говорит персоналу:

«Ну вы поняли меня — рубли, гривни — какая разница? У нас всю жизнь были рубли, вспомните, но я так понимаю, что вы приезжие, раз вы по-украински разговариваете…».

И вот тут происходит и вовсе нечто, напоминающее «чаепитие у Мартовского зайца» с откровенно торчащими ушами специально спланированной мелкой, но пакостной провокации. Одна из сотрудниц начинает рыдать (делать вид?), а когда к ней подбегает коллега, поясняет: «Мэнэ дратуе, що вона кажэ нэ грывни, а рубли!». А подружка успокаивает плакальщицу, почему-то называя ее не Маричкой, а Машей, которая, по заветам ведьмы Фарион, «хформа нэ наша».

Посетительница удивляется еще больше:

«На нашей земле всю жизнь были рубли — от дедов-прадедов. Я всю жизнь разговариваю по-русски, и мне страшно даже от того, что вы приезжие — одесситы всю жизнь разговаривают по-русски».

«Мы свидома нация!». — Отвечают горничные или кто они там… «А русский, — поясняют, — то на Расии».

«Вы что, с пацанами встречаетесь и говорите «Я хочу тэбэ?», — еще пуще удивляется женщина и добавляет: «Только деревня так делает».

А жиночки в ответ:

«Нам кажется, вы из России приехали».

Что это было? А вот что!

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«В Сети появилось видео, где какая-то «одiсоска» [теперь одэсьци так называют одесситов] оскорбляет украиноязычный персонал одного из отелей Одессы: язык не нравится, гривня тоже, там на видео сплошной зашквар, — выступает в Фейсбуке гроза русскоязычных женщин и детей нацист Демьян Ганул, сменивший когда-то отбывшего в Киев убийцу Стерненко на посту штатного эсбэушного подстрекателя. — Я сразу установил контактные данные личности, место работы и наведался в гости. Я не буду дословно описывать, что я говорил этой особе, но она приняла решение извиниться и вспомнила украинский язык. Девушкам из гостиницы отдельное спасибо за позицию, так держать! А все, кто будет оскорблять украинский язык или любые государственные символы, будут мгновенно извиняться и иметь серьезные проблемы. Слава Украине».

И правда, он прикрепил к посту видео, на котором женщина извиняется:

«Я ничего не имею против гривни и украинской мовы, адже мы живэмо в Украйини».

Ганул угрожал:

«Перед всеми людьми извиняйся!».

Женщина на записи почему-то в черных очках, хотя нацист пояснил, что «не будет дословно описывать», что там происходило.

Знаете, после того как осенью этот «главнацист по Одессе» сдал СБУ двоих подростков, один из которых и вовсе имеет диагноз ДЦП, потому что, по его мнению, они передавали «стране-агрессору» некие разведданные, и этих детей задержали, забрав старенькую технику, я уже ничему не удивляюсь.

Я не удивляюсь и тому, что стариков задерживают за оставшиеся с юности комсомольские билеты, а протодиакон одного из православных храмов Московского патриархата Одесской области и вовсе был обвинен в «измене родине» за фото с балалайкой.

Но вот одна фраза из очередного эпизода травли человека, который говорит «рубли» (а все так говорят — даже украиноязычные селяне, торгующие на Привозе, даже рожденные в клоаке независимости дети), все-таки не дает покоя:

«Нам кажется, вы из России приехали».

Так вот, вам, поломойки, не кажется — только слово «приехали» явно лишнее. Совсем лишнее в русском городе.