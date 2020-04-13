Большинство жителей подконтрольного Киеву Донбасса считают себя русскими

13.04.2020, Донецк, Сергей Вредников

Даже лояльные к нынешней украинской власти и работающие на западные гранты социологические службы, вынуждены констатировать, что на неподконтрольных ЛДНР территориях Донбасса большинство жителей считают себя русскими.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Несмотря на то, что Зеленский и его «слуги» не только продолжили, но и активизировали русофобскую политику, несмотря на закрытие русскоязычных школ и преследование за использование русского языка в публичной сфере, большинство жителей территорий Донбасса, временно подконтрольных Украине, считают себя русскими.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного фондом «Демократические инициативы». При этом количество респондентов, которые считают необходимым внесение изменений в Конституцию Украины, направленных на предоставление русскому языку статуса второго государственного, с момента предыдущего опроса в декабре 2018 года только увеличилось и достигло 60%, а число тех, кто находит это неприемлемым, наоборот уменьшилось», – сказал Муравтов.

При этом, как подчеркнул общественник, учитывая, что исследование проводилось при финансовой поддержке посольства Великобритании в Украине, вряд ли можно заподозрить команду социологов в симпатиях к русскому населению, однако реально существующее положение дел и фактические тенденции скрывать невозможно.

«Шесть лет постмайданной диктатуры привели не только к социально-экономической деградации страны, но и к значительному наступлению на права и свободы граждан, на что регулярно в своих отчетах указывают международные организации.

Многочисленные угрозы и нападения на журналистов и общественных активистов, выражавших точку зрения, отличную от официальной, на представителей национальных меньшинств и религиозных общин – не расследуются, а виновные бахвалятся правонарушениями и остаются безнаказанными. Продолжают совершаться военные преступления против мирных жителей Донбасса – так, в четверг в результате атаки вооруженных формирований Украины с применением беспилотного летательного аппарата в поселке Широкая Балка погибла молодая девушка, тяжело ранен мужчина», – рассказал Муратов.

Следует подчеркнуть, что, в конечном итоге, все эти злодеяния – на совести президента Украины Зеленского, который так и не нашел в себе силы проявить политическую волю и исполнить то, что обещал своим избирателям и продолжает обещать международным партнерам», – добавил руководитель общественной организации.