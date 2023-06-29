«Большое национальное достижение» – в Раде требуют усиления репрессий против УПЦ

Вадим Москаленко .  
29.06.2023 20:56
  (Мск) , Киев
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Вандализм, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина, Церковь


Киевское руководство должно усилить репрессии против канонической Украинской Православной церкви и провести ревизию Киево-Печерской Лавры.

Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявил депутат Верховной рады Николай Княжицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевское руководство должно усилить репрессии против канонической Украинской Православной церкви и провести ревизию Киево-Печерской...

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«Лавру нужно защитить от Русского мира и проверить, все ли наши украинские сакральные реликвии на месте.

Согласно опросам общественного мнения, 80 процентов украинцев хотят запретить деятельность Русской Православной церкви на Украине. Все они понимают, что РПЦ – это никакая не церковь, а инструмент российской имперской политики в религиозной сфере и средство захватнической войны. Структуры РПЦ в Украине кишат коллаборационистами, владельцами российских паспортов», – сказал Княжицкий.

Депутат возмутился, что украинское руководство якобы слишком мягко обошлось с УПЦ, которую «до сих пор не вытурили из страны».

«Украинцам предложили довольствоваться тем, что в одном из лаврских храмов отслужили панихиду по гетману Ивану Мазепе. Это большое наше достижение, что на 32-м году нашей независимости, на десятый год войны Украины против России, на второй год полномасштабного вторжения в страну – мы смогли вспомнить гетмана Мазепу в нашей святыне! Вот достижения украинского государства в понимании нашей власти.

В чем причина такого надругательства над нами всеми? В том, что Русский мир никуда не исчез ни из этого зала, ни из наших властных кабинетов, несмотря на развязанный геноцид нашего народа, на тысячи погибших на фронте и в тылу, на миллионы изувеченных украинских судеб.

Пора пресекать этот затянувшийся позор и запретить деятельность московской церкви!» – потребовал он.

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