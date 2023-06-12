Шоу антицерковных «довгоносиков». Новая религиозная госповестка для ВСУ

На днях на Главхуторе состоялись два мероприятия, между собой вроде бы не особо связанные, но все-таки имеющие глубинную общность. Это «панихида» по предателю Ивашке Мазепе и псевдорелигиозная «дискуссия» с привлечением самых маститых иуд и сектантов. Начнем с последней.

Лет двадцать назад на украинском ТВ было популярно «Шоу довгоносиков». В нем лучшие украинские комики – они же актеришки уровня сельского клуба – по-идиотски кривлялись, нацепив бутафорские уродливые носы и высокопарно рассуждая на темы космической глупости. Это хуторское шоу имело большой успех у «высококультурной титульной нации».

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Теперь его, похоже, решили возродить – только уже не на телепомойках, а в Национальном информационном агентстве Укринформ. Том самом, что имеет более чем столетнюю историю (в советские годы называлось РАТАУ, по аналогии с ТАСС), а в ней – много славных страниц. Теперь, естественно, напрочь вымаранных, «декоммунизированных» нынешними хозяевами. Работа в Укринформе – рупоре Банковой – приравнивается к государственной службе, с соответствующими рангами, доплатами и т.п. А информационные мероприятия, проводимые там, имеют статус эталонных.

Так вот, 9 июня в пресс-центре данного заведения состоялась т.н. «открытая дискуссия» на тему «Религиозные организации во время войны: примеры сплоченности и риски для устойчивости». По сообщению госслужбы по этнополитике и свободе совести (ГЭСС), в ней приняли участие «уполномоченные представители киевского областного совета церквей и религиозных организаций». Ну и, конечно, эти самые эсэсовцы, возглавляемые бывшим коммунистическим пропагандистом Еленским. Организаторами выступили т.н. «Национальная платформа устойчивости и сплоченности» в партнерстве с Киевской военной администрацией, «Открытым православным университетом Святой Софии-Премудрости» и другие.

Вел сборище и модерировал его некий Онанов. Ему не следовало бы уделять хоть сколько-нибудь внимания, если бы сей, с позволения сказать, госслужащий – с двумя серьгами в ушах и ужимками заправского педераста – не представлял бы Укринформ. И, соответственно, не олицетворял бы то, что ныне являет собой и сия контора, и ее информация. С другой стороны, теплое общение с ним ПЦУшных, униатских и сектантских «священнослужителей» тоже кое-что про них говорит. Здесь сразу отметим, что никто из канонической Украинской Православной Церкви на данном совете нечестивых не присутствовал, и это очень отрадно.

«Когда я увидел в кадре этого типа, мне все стало ясно с этой «дискуссией», – делится впечатлениями наш давний знакомый, русский киевлянин и прихожанин Киево-Печерской Лавры Олег. – Право слово, не хочу его осуждать, но у него даже фамилия такая, что что-то весьма неприличное на язык ко мне просится, чуть не стошнило, простите… И от других физиономий тоже (вот уж точно, Бог шельм метит). От шефа очередной секты, который явно только с бодуна, от всех этих теток, умствующих лукаво… Что называется, сатанизм на марше. И вот, сатанисты, управляемые через Банковую мировым Содомом, смеют заседать в государственном агентстве и рассуждать о том, как надо бороться с канонической Церковью, смеют безнаказанно глумиться, издеваться над ней… Вот вся суть политики властей предержащих. Кстати, а вы заметили, что заседание было назначено именно на тот день, когда истекал очередной ультиматум минкульта, требовавшего, чтобы все монахи немедленно покинули Лавру? Наверняка эти вещи взаимосвязаны».

Да, действительно. Именно на 9 июня глава министерства антикультурки Ткаченко распорядился закончить полное выселение монашеской братии из КПЛ (что, естественно, никто из монахов не исполнил, несмотря на угрозы им судами и приговорами). Почему именно эта дата была выбрана коломойским выкормышем в качестве окончательного срока? Олег считает, что Ткаченко хотел доложить о своей победе на «панихиде», устроенной по предателю Мазепе во Всехсвятском храме Верхней Лавры.

«Возможно, этот хабадник хотел на ней порадовать и собравшуюся гоп-компанию – Думенку, Драбинку, еленковских «эсэсовцев» и прочих – и «протранслировать» в ад Мазепе, что Нижняя Лавра очищена от православных иноков. Но не обломилось, – говорит Олег. – Что же касается Мазепы, то его имя, как и имя раскольника Миньки Денисенко («Филарета») анафематствуют каждый год на Божественных Литургиях в день Торжества Православия. Раньше таких даже называли уничижительно – Ивашка, Филька. Как Стеньку Разина или Емельку Пугачева. Не ради осмеяния, а просто не имели они права носить христианские имена, поскольку предали Христа. А пэцэушники пытаются изобразить его чуть ли не святым… Но знаете, вероятно, такое совпадение по датам свидетельствует еще об одном моменте. Мазепу, очень не исключаю, хотят понести на знаменах как героя для «патриотического» зомбирования вояков из ВСУ. Ведь явно, что власть ищет новые рычаги для управления ими. На фоне больших потерь и страха перед мобилизацией требуется религиозная мотивация, способная подтолкнуть к ней новое «пушечное мясо». Вот Зеленский и его шушера и пытаются сделать так, чтобы их «религиозные» манипуляторы разных мастей объединили усилия в промывке мозгов «захисныкам».

Действительно, именно тема консолидации капелланов проходила красной нитью сквозь все полуторачасовое словоблудие участников «дискуссии». Как известно, официальные мандаты на «духовное окормление» в ВСУ имеют униаты, католики, ПЦУшники, сектанты, иудеи и пр. (короче, все, кроме УПЦ). И вот теперь власть решила их состыковать вместе, дабы общими усилиями не только повысить градус антироссийского запала, но и переманить на свою сторону военнослужащих, крещенных в УПЦ, коих до сих пор большинство. И кои все чаще и чаще ропщут на гонения, творимые против нее, пока они воюют.

Вернувшись к укринформовской шараге, упомянем всего лишь о двух «неомазепах», ненавидящих лютой ненавистью каноническое Православие и аж выпрыгивающих из портков в своих стремлениях завладеть УПЦ и ее собственностью. Это «митрополит»-расстрига, член «голубого лобби» Драбинко и бывший спикер УПЦ, а ныне глава «Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости» Коваленко. Первый на онлайн-трепалогии заявил что, дескать, «присоединение и декоммунизация православной церкви Московского патриархата является одной из важнейших задач».

А второй, нацепивший себе на кадык почему-то лютеранский подворотничок, хотя и позиционирует себя как ректор «православного» университета, стал возмущаться наличием в храмах УПЦ икон Святым Царственным страстотерпцам, святому благоверному князю Александру Невскому, преподобному Серафиму Саровскому и другим великим угодникам, принадлежащим, по его мнению, к «имперской идеологии».

«Вот когда я посмотрел на Коваленку – раньше, когда он был в УПЦ, вполне благообразного, а теперь – просто демона во плоти, только рогов не хватает, – я ужаснулся тому, что делает богоотступничество с людьми, – вздыхает Олег. – Как там у Галича – «я увидел такие рожи, пострашней балаганьих рож!»… И вот они уже вовсю изверчиваются, стараясь угодить властям и в плане дискредитации УПЦ, и в насаждении содомии, и экуменизма… Они не желают, чтобы в ВСУ были капелланы из УПЦ. Ну так и слава Богу! Зачем же нашей Церкви спонсировать этих вояков, снабжать их автомобилями, бронежилетами, зачем переводить на ВСУ колоссальные деньги, собранные у простых верующих, – вот какой вопрос хотелось бы задать нашему священноначалию! Но оно продолжает молиться «о властях и воинстве» этого поганого недогосударства. С поразительным упорством…».