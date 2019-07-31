Большой передел: у Епифания решили ликвидировать детище Филарета и забрать все его имущество

31.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Священный синод подчиняющейся Константинополю Православной Церкви Украины во главе с митрополитом Епифанием в ходе специально созванного заседания принял решение создать специальную ликвидационную комиссию, которая добьётся прекращения деятельности возглавляемой Филаретом (Денисенко) УПЦ Киевского патриархата и полной конфискации её средств и имущества.

Об этом сообщили в пресс-службе ПЦУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Учитывая приведенное, с целью вхождения в единство с Полнотой Вселенского Православия, предложено:

Прекратить деятельность религиозной организации «Киевская патриархия Украинской православной церкви киевского патриархата» путем реорганизации, а именно путем присоединения к религиозной организации «Киевская метрополия Украинской православной церкви (Православной церкви)». Определить, что полным правопреемником всех прав и обязанностей религиозной организации «Киевская патриархия Православной церкви киевского патриархата» является религиозная организация «Киевская митрополия Украинской Православной церкви («Православной церкви Украины»). После завершения срока заявления требований кредиторами в процессе реорганизации, в соответствии с нормами действующего законодательства, передать все имущество и средства религиозной организации «Киевская патриархия Украинской Православной церкви киевского патриархата» правопреемнику – религиозной организации «Киевская митрополия Украинской Православной церкви (Православной церкви)».

…

Определить, что к ликвидационной комиссии с момента назначения переходят полномочия по управлению делами юридического лица. Председатель ликвидационной комиссии представляет ее в отношениях с третьими лицами и выступает в суде от имени юридического лица, которое прекращается», – написали в пресс-службе.

«Манипуляциям и шантажу положен конец», – так прокомментировал это решение на своей странице в Facebook один из дидеров ПЦУ и воспитанник Филарета архиепискоа Евстратий (Зоря).

Напомним, ранее Православная церковь Украины объявила о лишении основателя УПЦ КП Филарета права управлять храмами, которые ранее числились за Киевским патриархатом. Вместе с тем, поскольку УПЦ КП зарегистрирована в качестве юридического лица, а все ее недвижимое имущество и финансы контролирует Филарет, реализовать на практике решения ПЦУ не представляется возможным. Сам Филарет уже обратился в Минюст с просьбой не ликвидировать свою церковную структуру.