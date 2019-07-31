31.07.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Недвижимость, Общество, Политика, Религия, Украина, Финансы, Церковь
Просмотров:

Большой передел: у Епифания решили ликвидировать детище Филарета и забрать все его имущество

Священный синод  подчиняющейся Константинополю Православной Церкви Украины во главе с митрополитом Епифанием в ходе специально созванного заседания принял решение создать специальную ликвидационную комиссию, которая добьётся прекращения деятельности  возглавляемой Филаретом (Денисенко) УПЦ Киевского патриархата и полной конфискации её средств и имущества.

Об этом сообщили в пресс-службе ПЦУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Учитывая приведенное, с целью вхождения в единство с Полнотой Вселенского Православия, предложено:

  1. Прекратить деятельность религиозной организации «Киевская патриархия Украинской православной церкви киевского патриархата» путем реорганизации, а именно путем присоединения к религиозной организации «Киевская метрополия Украинской православной церкви (Православной церкви)».
  2. Определить, что полным правопреемником всех прав и обязанностей религиозной организации «Киевская патриархия Православной церкви киевского патриархата» является религиозная организация «Киевская митрополия Украинской Православной церкви («Православной церкви Украины»). После завершения срока заявления требований кредиторами в процессе реорганизации, в соответствии с нормами действующего законодательства, передать все имущество и средства религиозной организации «Киевская патриархия Украинской Православной церкви киевского патриархата» правопреемнику – религиозной организации «Киевская митрополия Украинской Православной церкви (Православной церкви)».

  1. Определить, что к ликвидационной комиссии с момента назначения переходят полномочия по управлению делами юридического лица. Председатель ликвидационной комиссии представляет ее в отношениях с третьими лицами и выступает в суде от имени юридического лица, которое прекращается», – написали в пресс-службе.

«Манипуляциям и шантажу положен конец», – так прокомментировал это решение на своей странице в Facebook один из дидеров ПЦУ и воспитанник Филарета архиепискоа Евстратий (Зоря).

Напомним, ранее Православная церковь Украины объявила о лишении основателя УПЦ КП Филарета права управлять храмами, которые ранее числились за Киевским патриархатом. Вместе с тем, поскольку УПЦ КП зарегистрирована в качестве юридического лица, а все ее недвижимое имущество и финансы контролирует Филарет, реализовать на практике решения ПЦУ не представляется возможным. Сам Филарет уже обратился в Минюст с просьбой не ликвидировать свою церковную структуру.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть