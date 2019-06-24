Раскольники Епифания объявили о низложении Филарета

24.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Раскольническая «Православная церковь Украины» объявила о лишении Михаила «Филарета» Денисенко права управлять храмами, которые ранее числились за «киевским патриархатом».

Об этом в ходе брифинга заявил секретарь «священного синода» ПЦУ Евстратий Зоря, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, все ранее подконтрольные Филарету храмы перешли в юрисдикцию митрополии Константинопольского патриархата – так называемой ПЦУ под руководством «митрополита» Епифания.

«Подчинить Митрополиту Киевскому и всея Украины, как непосредственному епархиальному архиерею, все приходы и монастыри города Киева, которые до 15 декабря находились в составе Киевского патриархата, согласно решения Поместного собора Киевского патриархата и Объединительного собора теперь находятся в составе Православной церкви Украины», – процитировал Зоря решение «священного синода».

При этом секретарь уточнил, что за Филаретом сохраняется звание «почетного патриарха» в рамках «Православной церкви Украины», где он, между тем, не будет иметь никаких реальных управленческих прав и полномочий.

«Почетный патриарх Филарет остается в составе епископата Православной церкви Украины, однако теряет канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией. То есть он является архиереем Православной церкви Украины, и на него распространяется действие уставных органов, их решений, устава Православной церкви Украины, но он не имеет канонических прав и обязанностей епархиального архиерея, которые он потерял, согласно решения Священного синода из-за собственных действий», – отметил он.

«Синод свидетельствует, что вся полнота Украинской православной церкви Киевского патриархата, как и вся полнота Украинской автокефальной православной церкви, согласно решения Поместных соборов 15 декабря, а также Объединительного собора 15 декабря, объединились в единую Поместную православную церковь Украины, которая является единственным историческим, каноническим и юридическим наследником и продолжателем их деятельности.

Никакие решения, распоряжение или другие документы, выданные от имени Украинской православной церкви Киевского патриархата или под именем ее уставных органов после регистрации Киевской метрополии ПЦУ 19 января 2019 года не имеют канонической и юридической силы, являются изначально недействительными и не подлежат исполнению», – резюмировал Евстратий Зоря.

Напомним, что такое решение «Священного синода ПЦУ» было вызвано решением Филарета уйти из данной «церкви» и восстановить «Украинскую православную церковь Киевского патриархата».