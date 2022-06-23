«Большой шаг вперед»: ЕС толкает Сербию в объятия сепаратистов

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Евросоюз продолжает попытки наладить отношения между Сербией и захваченной сепаратистами при поддержке НАТО провинцией Косово и Метохия. Так, делегации Белграда и Приштины в Брюсселе приняли дорожную карту по реализации энергетического соглашения, принятого в 2013 году.

Об этом сообщил специальный представитель Европейского союза по диалогу Мирослав Лайчак. Он опубликовал в своем Twitter пост, назвав произошедшее «большим шагом вперед», передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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Это событие является важным для диалоги, так как впервые за долгое время стороны смогли договориться и принять документ, призванный нормализовать жизнь сербов в южной провинции.

Согласно дорожной карте, жители четырех северных муниципалитетов Косово смогут оплачивать электроэнергию. Из-за отсутствия документов, регламентирующих оплату, этой возможности как сербы, так и албанцы, живущие в этой части края, были лишены свыше 20 лет. При этом со стороны временных институтов Косово они подвергались постоянному шантажу.

После достижения договоренности делегации Белграда и Приштины продолжили двусторонние переговоры с посредниками ЕС в рамках раунда диалога на уровне главных переговорщиков.

В их повестку вошли также такие значимые вопросы, как завершение работы над декларацией о пропавших без вести, а также региональное сотрудничество, доставка сербских лекарств в Косово и Метохию и безопасность сербов в южной провинции в свете растущего числа инцидентов и нападений со стороны албанцев.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борель также поздравил Президента Сербии Александра Вучича и председателя Временных институтов Приштины Альбина Курти с принятием Дорожной карты по реализации энергетического договора.

«Я говорил с Вучичем и Курти, чтобы поздравить их с достижением договоренности о принятии дорожной карты для реализации энергетического соглашения. Это большой и важный шаг вперед в диалоге между Белградом и Приштиной при посредничестве ЕС, который принесет конкретные результаты для всех граждан », — написал Борель в посте в Twitter.

Президент Временных институтов Приштины Вьоса Османи также оценила принятие Дорожной карты по реализации энергетического соглашения. По ее словам, оно позволило добиться ключевого прогресса в диалоге между Белградом и Приштиной, пишет Tanjug.

При этом президент Сербии Александр Вучич это событие никак не прокомментировал.

Примечательно, что Брюссель требует от Белграда признать независимость Косово, чтобы стать в будущем членом Евросоюза. В частности, во время своего последнего визита в Сербию канцлер Германии Олаф Шольц показал, что от Белграда ждут отказа от ее законной территории.